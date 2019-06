22. Sommer-Lauffest in Bad Sachsa steht an

Am Samstag, 15. Juni, wird in Bad Sachsa das 22. Sommer Lauffest ausgetragen, in dessen Rahmen auch der 10. Südharzer Göbels-Vitallauf stattfindet. Angeboten werden drei Strecken, jeweils mit Wertung für den Südniedersachsen-Cup, sowie ein Kiddy-Run. Auch die Nordic Walker kommen auf ihre Kosten. Ausrichter ist wie in den Jahren zuvor auch der WSV Südharz. Der Start- und Zielbereich befindet sich wie in den Vorjahren in der Hindenburgstraße in Höhe des Biergartens des Göbels-Vital-Hotels. Los geht es am Samstag um 14.30 Uhr mit dem Kiddy-Run über 1,4 km. Um 14.50 Uhr werden die Läufer des Vital-Berglaufs über 21,1 km auf die Strecke geschickt, auf die Teilnehmer wartet ein anspruchsvoller und mit reichlich Höhenmetern versehener Kurs. Um 15.30 Uhr ist der Start des 10 km-Laufs vorgesehen, fünf Minuten später wird der 5 km-Lauf gestartet. Direkt im Anschluss dürfen auch die Walker auf ihre 5 km-Runde gehen. Weitere Informationen sowie die Online-Anmeldung unter www.eventundwerbepartner.de. Voranmeldungen sind bis zum 13. Juni möglich, Nachmeldungen vor Ort bis jeweils eine Stunde vor dem Start. Unter den Teilnehmern werden zudem zwei Reisegutscheine im Wert von 500 Euro verlost.

Anmeldung Noch nicht bei der HarzKurier?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder