Zu wenig Jugendspieler: SG Bergdörfer darf nicht aufsteigen

Kurz vor dem letzten entscheiden Saisonspiel erreichte die SG Bergdörfer eine bittere Nachricht. Im Falle der Meisterschaft dürfen die Eichsfelder nicht in die Landesliga aufsteigen. Davon profitiert der Tuspo Petershütte, der als sicherer Tabellenzweiter den Aufstiegsplatz einnehmen würde.

"Aufgrund zu weniger Jugendspieler darf die SG Bergdörfer nicht aufsteigen. Das wurde vom NFV in den vergangenen Tagen geprüft", bestätigt Klaus Henkel Staffelleiter der Bezirksliga 4 auf Nachfrage des HarzKurier. "Ich gehe aber davon aus, dass sie die Entscheidung beim Sportgericht anfechten werden, sollten sie Meister werden", sagt Henkel.

Auf Seiten des Tuspo Petershütte weiß man noch nicht so richtig mit der Meldung umzugehen. "Ich würde mir wünschen, wenn das alles morgen sportlich entschieden wird. Falls nicht, müssen wir einfach abwarten, was in der Sache noch passiert", sagt Axel Gömann, stellvertretender Vorsitzender des Tuspo.

Sollte die SG Bergdörfer ihre Partie am 2. Juni beim FC Sülbeck/Immensen nicht gewinnen und Petershütte zeitgleich in Groß Ellershausen drei Punkte holt, sind die Seestädter wieder zurück in der Landesliga. Sollte allerdings Bergdörfer Meister werden, wird es eine Entscheidung um den Aufstieg wohl erst in ein paar Wochen geben, wenn am sogenannten grünen Tisch über die Eichsfelder entschieden wird. ho