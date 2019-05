Sebastian Jägerfeld zeigt Konkurrenz in Einbeck die Fersen

Der Hördener Sebastian Jägerfeld startete bereits zum dritten Mal beim Bierstadtlauf in Einbeck. „Die Veranstaltung war trotz des schlechten Wetters wie immer super organisiert und der Veranstalter bester Laune“, so sein Fazit, nachdem es auch sportlich bei ihm hervorragend lief.

Bei Regen und Wind ging es um 15.30 Uhr auf die 24,5 km lange Strecke. Gespickt mit rund 500 Höhenmetern führte der Lauf auf schönen Waldwegen außerhalb Einbecks durch die Natur. An einigen Stellen hätte man bei gutem Wetter sogar freie Sicht auf den Brocken gehabt. Die Strecke war an einigen Stellen aufgrund des aufgeweichten und matschigen Boden recht rutschig und anspruchsvoller als die Jahre zuvor.

Vom Start weg in Führung

Jägerfeld ging vom Start weg in Führung und gab diese zu keiner Zeit des Rennens aus der Hand. Am Ende kam er nach 1:42 Stunden als Erster mit einer Minute Vorsprung ins Ziel. Erste Frau auf der langen Distanz wurde Ida-Sophie Hegemann, die ursprünglich aus dem benachbarten Duderstadt stammt. Sie erreichte nach 1:56 Stunden den Zielstrich, ihr Vorsprung betrug rund zehn Minuten.

Außerdem bietet der Veranstalter in Einbeck von einem Kinderlauf bis zur 10 km Distanz noch weitere Läufe an. Über 5 km gingen dabei auch vier Lauffreunde des Küchenstudios Hattorf an den Start. Thomas Minde wurde in 23:07 Minuten Sechster der M45. Jeweils zweite Plätze in ihren Altersklassen belegten Dania Minde (U20, 23:52 Minuten), Diane Minde (W45, 25:00 Minuten) und Aline Minde (U23, 25:56 Minuten).