Wandern auf Sielmanns Spuren an der ehemaligen Grenze

Am kommenden Sonntag, 19. Mai, steht der zweite Wandertag der diesjährigen Wandern mit andern-Aktion des KSB Göttingen-Osterode an. Gastgeber für diese in Südniedersachsen einmalige Veranstaltung ist diesmal der VfR Langenhagen.

Seit 1973 ist Langenhagen ein Ortsteil der Stadt Duderstadt. Das Dorf wurde am 1. Januar 1236 erstmals urkundlich erwähnt. Da auf den eher kargen Böden intensive Landwirtschaft nur schwer möglich war, gehörte die Wanderarbeit von jeher zum Dorf. Derzeit leben ca. 515 Menschen im Ort, sechs Vereine gestalten das Dorfleben entscheidend mit. Die beengte Tallage des Urdorfes führte zu häufigen Überschwemmungen und zwang die Bevölkerung Anfang des vergangenen Jahrhunderts zum Bau zweier Talsperren. Die Türme dieser Rückhaltebecken zieren das Wappen und sind zur Begrüßung an den Ortseingängen nachgebaut. Sie bilden so eine Brücke zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart.

Drei Strecken zur Auswahl

Start ist am Sonntag zwischen 8 und 10.30 Uhr am Sportplatz Langenhagen, für alle Wander-Freunde stehen drei Strecken zur Auswahl. Die grüne Strecke (ca. 8,7 km) führt durch den Dorfkern an der Kleinen Talsperre vorbei hinauf zur Birkenallee. Nach kurzer Zeit erreicht man die Birkenallee mit der Assisi-Kapelle und der Grabstätte von Prof. Sielmann. Über einen ehemaligen Kolonnenweg der innerdeutschen Grenze führt der Weg über Fuhrbach zurück.

Die blaue Strecke (ca. 11,9 km) zweigt am Ortseingang Fuhrbachs von der grünen Streckenführung ab und führt zusätzlich zur Kaplanslinde mit der Marienklus. Der erste Teil der roten Strecke (ca. 13,8 km) verläuft wie die grüne Strecke bis zur Kaplanslinde, (Verpflegungspunkt / Infopunkt), bevor dann die Wanderstrecke in Richtung Norden weitergeht und am Kirchenholz vorbei führt. Sie gewährt am Wendepunkt einen famosen Blick in das sich weit öffnende Eller- und Rhumetal.

Zum Auftakt der KSB-Serie Ende April waren in Bremke mehr als 800 Wanderer dabei.