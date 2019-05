15 Prüfungen warten beim RFV Pöhlde auf die Pferdesportler

Während beim Burgturnier in Nörten-Hardenberg seit gestern die Profis um die Siege in den verschiedenen Prüfungen und die Goldene Peitsche kämpfen, laufen auch beim Reit- und Fahrverein Pöhlde die letzten Vorbereitungen für das traditionellen Spring- und Dressurturnier. Das Turnier wird an diesem...