FC Westharz und Petershütte erreichen die nächste Runde

Die Teilnehmer am Sparkasse-Cup in Herzberg, dem NFV-Sichtungsturnier.

Der NFV-Kreis Göttingen-Osterode hatte zur Vorrunde des Sparkassen-Fußball Cup 2019 auf den Herzberger Eichholz-Sportplatz eingeladen, Ausrichter war der VfL 08 Herzberg. Acht Teams, zusammengestellt aus den Jahrgängen 2008 der E-Junioren der Vereine des Altkreises Osterode, spielten um die Qualifikation für die begehrten Plätze der weiterführenden Zwischenrunde.

In der Gruppe 1 konnte sich die Mannschaft von Tuspo Petershütte gegen die Teams des JFV Rhume/Oder, des SSV Neuhof und des Gastgebers VfL 08 Herzberg mit überzeugenden Leistungen durchsetzen. Als zweite Mannschaft qualifizierte sich der FC Westharz für die Zwischenrunde, sie ließ den VfR Osterode, FC Merkur Hattorf und die JSG Harztor hinter sich.

Die Zwischenrunde wird am 24. Mai auf dem Sportplatz in Bilshausen ausgetragen. Hier treffen die Mannschaften des Altkreises Osterode und Göttingen erstmalig aufeinander, nur der Gewinner darf anschließend zum Finale nach Barsinghausen fahren.

Europas größtes Sichtungsturnier

Der Sparkassen-Cup ist nach Angaben des NFV Europas größtes Sichtungsturnier und daher eine Pflichtveranstaltung für alle Vereine. Ziel ist es, frühestmöglich talentierte Spieler zu sichten und in das Talentförderprogramm des DFB aufzunehmen. Das finale Turnier des Sparkassen-Cups findet am 16. Juni in der Sportschule Barsinghausen statt. Auf den Gewinner wartet ein Trainingslager in der Sportschule des NFV. Die Sparkasse begleitet diese Sichtungsturniere seit Jahren als Hauptsponsor und unterstützt somit die nachhaltige Talentförderung in allen Fußballkreisen des NFV.

Die Verantwortlichen des NFV-Kreises, Thomas Hellmich, Lars Kreitz und Peter Dzimalle, sowie der Bereichsleiter der Sparkassenfiliale in Herzberg, Marco Dietrich, als Vertreter der Sparkasse Osterode am Harz zeigten sich im Anschluss an das Turnier mit den individuellen Leistungen der Spieler zufrieden. Welche Spieler aus dem Kreis Osterode in die Talentförderung des NFV aufgenommen werden, blieb aber noch ein Geheimnis der Sichter. Der VfL 08 Herzberg, der federführend für die Vorbereitung des Turniers zuständig war, sprach von einer durchaus erfolgreiche Veranstaltung.