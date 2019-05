Lauterberger Tennismannschaften beginnen ordentlich

Mit einigem Erfolg sind die Tennisspieler des TC Bad Lauterberg in die Sommersaison gestartet, auch wenn es gerade für die Jugend nicht nach Sommerwetter aussah.

Schneeregen und Hagelschauer – das konnte weder der B2-Jugend der Kneippstädter noch dem Gegner vom Hardegser TC etwas anhaben. Die Teams kämpften sich wacker durch die wirbelnden Schneeflocken und nur beim zwischenzeitlichen Regen musste unterbrochen werden. So wurde aus den sonst üblichen rund drei Stunden ein knapp sechsstündiger Punktspieltag, da zudem fast alle Matches in die Verlängerung mussten. Die Lauterberger mit Corvin Ließmann, Jean Michel Stoyanova, Tyler Lasic und Max Kröger gaben ihr Bestes, aber auch der Gegner spielte stark und so endete das Match leistungsgerecht 3:3.

Doppel bringt den Sieg

Am gleichen Tag spielte die C-Jugend in Herzberg. Der jüngste Punktspieler des Vereins, Mateo Fröhlich verlor sein erstes Match nach mehrfachen Einständen letztlich 3:6, 3:6. Jonathan Körner ließ allerdings mit 6:0, 6:0 keinen Zweifel an seinen spielerischen Fähigkeiten aufkommen. Das anschließende Doppel gewannen die beiden klar, so dass sie den 2:1-Sieg in die Kneippstadt brachten.

Am Montag, bei strahlendem, aber sehr kühlem Wetter, trat die B1-Jugend mit Nico Fröhlich, Julius Kröger, Lukas Tichy und Seid Sulejmanovic gegen den TC Bad Grund an. Kröger machte mit seinem Gegner kurzen Prozess (6:2, 6:0). Tichy brauchte erst eine Anlaufzeit, gewann dann aber den zweiten Satz und den Match-Tiebreak sicher. Fröhlich kämpfte verbissen in zwei Sätzen jeweils mit 7:5 seinen starken Gegner nieder. Für Sulejmanovic war das 6:4, 7:5 eine runde Angelegenheit. Bei den anschließenden Doppel machten es die Lauterberger spannend, konnten am Ende jedoch einen 6:0-Sieg feiern.

Heimsieg für die Herren 30

Am Sonntag boten die Herren 30 unter Spielführer Timo Fröhlich mit Patric Daske, Jonas Wedler und Björn Wilhelm den Zuschauern gegen den TC Seeburg anspruchsvolles und spannendes Tennis. Während der an Eins gesetzte Daske beim 6:2, 6:2 keine Zweifel aufkommen ließ, setzte sich Fröhlich erst im dritten Satz durch (6:3,3:6, 6:3). Die beiden weiteren Einzel gingen hart umkämpft verloren. Im Doppel waren die Kneippstädter dann gemeinsam stark und gewannen beide Partien zum 4:2-Heimsieg glatt.

Auch die Herren 65 mit Otto Matzenauer, Peter Lehnen, Jürgen Breitenstein und Werner Koch taten es ihnen gleich und starteten erfolgreich in die neue Saison. Sie ließen ihrem Gegner von der TG Lauenförde kaum Chancen. Alle Einzel wurden gewonnen und mit einer beruhigenden 4:0-Führung ging man in die Doppel, wo ein Match im Tiebreak abgegeben wurde. So stand am Ende ein erfreuliches 5:1 für die Lauterberger zu Buche.