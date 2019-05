Generationswechsel beim 1. VC Pöhlde vollzogen

Bei der Jahreshauptversammlung des 1. VC Pöhlde konnte der Vorsitzende Marc Seidel neben den zahlreichen Mitgliedern auch Ortsbürgermeister Kai-Uwe Große begrüßen, der sich für die viele ehrenamtliche Arbeit bedankte, die der VCP für die Dorfgemeinschaft etwa im Rahmen der Organisation des Winterballes tätigte.

In Seidels Bericht wurde auf die gute Kooperation mit dem TVG Hattorf und MTV Herzberg im Rahmen der Spielgemeinschaft VT Südharz eingegangen. Durch einen stetigen Zulauf an Spielerinnen sind mittlerweile fünf Damen-Teams gemeldet. Eine sechste Mannschaft könnte theoretisch gemeldet werden, dies ist aber aufgrund fehlender Trainer-Kapazitäten momentan nicht möglich. Mit Unterstützung der Harz Energie, des MTV und des VCP konnten neue Netzpfosten für alle drei Spielfelder in der Mahntehalle angeschafft werden.

Drei Herrenteams geplant

Im Herrenbereich werden die Pöhlder in der neuen Saison mit drei Herrenteams an den Start gehen. Eine neue dritte Mannschaft wird in der Bezirksklasse gemeldet, Spielern aus der Jugendrunde werden hier durch Väter und erfahrene Spieler unterstützt. Die zweiten Herren spielen in gleicher Konstellation in der Bezirksliga weiter. Abzuwarten bleibt die Entwicklung bei den ersten Herren. Der Verbleib in der Verbandsliga wurde am letzten Spieltag gesichert, nach einigen Abgängen werden jedoch noch Spieler für das Team gesucht. Ziel ist der Klassenerhalt, Trainer ist auch weiterhin Jonas Böttcher.

Das Freiluftturnier wird nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr erneut auf dem Sportplatz stattfinden, Termin ist der 29. Juni.

Besorgt zeigte sich Seidel über die Entwicklung auf Bundesebene. Der DVV hat im kommenden Jahr einen steigenden Kostenbedarf in Höhe von rund einer Million Euro angekündigt. Dieser Mehrbedarf wird wohl auf die Landesverbände umgelegt werden – und dann durch die Mitgliedsvereine getragen werden müssen. Die kommenden Monate werden zeigen, ob dies zu Mehrbelastungen auf Vereinsebene führen wird.

Ute Leunig, bislang zweite Vorsitzende, und Antje Klaproth als Jugendwartin und Trainerin wurden durch Seidel nach jahrzehntelanger Arbeit im Vorstand und im Verein mit der silbernen Ehrennadel des NWVV geehrt. Sie schieden aus dem Vorstand aus, der durch die Neuwahlen, auch auf den Positionen des erweiterten Vorstandes, deutlich verjüngt wurde.

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Friederike Heidelberg, Günter Posner, Bernd Becker und Rainer Mintzlaff geehrt.