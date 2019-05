Pöhlder Schützen räumen bei den Kreismeisterschaften ab

Mit einer überragenden Ausbeute kehrten die Schützen der SGes. Pöhlde von den Kreismeisterschaften des KSV Südharz zurück. Mit insgesamt 28 Gold-, 12 Silber- und acht Bronzemedaillen waren die Pöhlder in den Wettbewerben Kleinkaliber 50 m- und 100 m-Auflage sowie Zimmerstutzen (Schießen auf 15 m) der erfolgreichste Verein der Meisterschaft, die auf den Ständen der SB Nesselröden und der SG Duderstadt stattfand.

Beim KK-Auflage 50 m in der Seniorenklasse I mussten sich die Pöhlder Sylvia Howanitz, Astrid Medrian und Dorothea Diederich den favorisierten Schützen aus Braunlage geschlagen geben. Ringgleich mit dem SV Gerblingerode belegte die Mannschaft mit 881,7 Ringen den dritten Platz. Pöhlde II mit Regina Kerl, Heidgard Oehne und Petra Bohn wurde mit 856,1 Ringen Siebter. Der Einzeltitel bei den Seniorinnen I ging an Sylvia Howanitz (295,6) vor ihrer Mannschaftskollegin Dorothea Diederich (293,4) und Astrid Medrian (292,7). Platz vier errang Regina Kerl (290,8). Die Plätze zehn und elf gingen an Petra Bohn (283,1) und Heidgard Oehne (282,2).

In der Klasse Senioren III hat sich mit Gabriela Ludwig, Hilmar Lohrengel und Günther Schwarz eine Mannschaft gebildet, die im KSV schwer zu schlagen sein wird. Sie siegte mit 897,0 Ringen überlegen vor der SG Duderstadt (882,5) und der Herzberger SG (845,6). Platz vier mit 844,8 Ringen belegte Pöhlde II mit den Schützen Paul Koch, Wolfgang Medrian und Siegfried Bohn.

Doppelsiege im Einzel

Hilmar Lohrengel siegte im Einzel mit 298,2 Ringen vor Siegfried Bohn (293,7). Platz vier ging an Wolfgang Medrian (275,7). Den Titel bei den Seniorinnen III errang mit 298,2 Ringen Gabriela Ludwig. Bei den Senioren IV siegte mit sehr guten 300,6 Ringen Günther Schwarz, Paul Koch belegte Platz vier (275,4).

Auch im Wettbewerb KK-Auflage 50 m im sitzenden Anschlag präsentierten sich die Pöhlder Mannschaften in ausgezeichneter Form, leider jedoch fast ohne Konkurrenz. Der Mannschaftstitel ging mit 889,2 Ringen an Pöhlde I mit Dorothea Diederich, Astrid Medrian und Horst Kube gefolgt von Pöhlde II (866,2 Ringen). Hier gingen Sylvia Howanitz, Heidgard Oehne und Regina Kerl an den Start. Im Einzel Seniorinnen I wurde Sylvia Howanitz mit 294,4 Ringen Kreismeisterin. Bei den Seniorinnen II siegte Dorothea Diederich mit 305,4 Ringen gefolgt von Astrid Medrian (294,3), Heidgard Oehne (287,9) und Regina Kerl (283,9). In der Seniorenklasse III ging das bewährte Team Gabriela Ludwig, Hilmar Lohrengel und Günther Schwarz an den Start. Die Pöhlder siegten mit 888,9 Ringen und einem Vorsprung von 25,2 Ringen vor der SG Duderstadt (863,7). Auch alle Einzeltitel gingen an Pöhlde.

Im Wettbewerb Kleinkaliber 100 m Auflage errang Pöhlde I mit Dorothea Diederich, Sylvia Howanitz und Astrid Medrian die Vizemeisterschaft (920,9 Ringe). Auf dem vierten Platz mit 896,2 landeten Peter Howanitz, Heidgard Oehne und Petra Bohn vom Team Pöhlde II. In der Seniorenklasse III siegte Pöhlde I mit dem Spitzenergebnis von 933,9 Ringen; Pöhlde II mit Martina Richter, Siegfried Bohn und Wolfgang Medrian kam auf Platz vier mit 900,5 Ringen. „Trotz der hohen Leistungsdichte in diesem Wettbewerb hätte dieses Ergebnis bei den Senioren III im Vorjahr für Platz zwei bei den Landesmeisterschaften gereicht“, so Sportleiter Hilmar Lohrengel.

Einzelmedaillen an Pöhlde

In der Einzelkonkurrenz Seniorinnen I gingen alle Medaillen an Pöhlde. Es siegte Dorothea Diederich (310,1) vor Sylvia Howanitz (306,6) und Astrid Medrian (304,2). Die Plätze fünf und sieben gingen an Heidgard Oehne (301,0) und Petra Bohn (293,8). Peter Howanitz belegte mit 301,4 Ringen Platz drei bei den Senioren I. Gabriela Ludwig siegte bei den Seniorinnen III mit 310,6 gefolgt von Martina Richter mit 305,2 Ringen. Weitere Siege gab es durch Hilmar Lohrengel (310,4) und Günther Schwarz mit (309,6).

Auch im Breitensport ging ein Pöhlder an den Start. Dieter Mönnich belegte bei seiner ersten Teilnahme mit 284,5 Ringen den ausgezeichneten zweiten Platz in der Seniorenklasse III.

„Aktuell stehen noch nicht die Limits für die Teilnahme an den Landesmeisterschaften fest, die Sportschützen aus Pöhlde können trotzdem aufgrund der erzielten Ergebnisse auf zahlreiche Teilnahmen hoffen“ so Lohrengel im Rückblick auf die Meisterschaften.

Weitere Ergebnisse

KK-Gewehr 50 m Freihand, Herren I: 1. Maren Ohnesorge (248 Ring)

KK-Auflage 100 m sitzend, Senioren I Mannschaft: 1. SGes. Pöhlde 922,7, 2. SGes. Pöhlde 872,9

Seniorinnen I: 1. Sylvia Howanitz 308,3, 2. Petra Bohn 293,0

Seniorinnen II: 1. Dorothea Diederich 310,9, 2. Astrid Medrian 302,1

Senioren III Mannschaft: 1. SGes. Pöhlde 937,3

Seniorinnen III: 1. Gabriela Ludwig 315,2 2. Martina Richter 304,4

Senioren III: 1. Hilmar Lohrengel 312,5 Senioren IV: 1. Günther Schwarz 309,6

Zimmerstutzen-Auflage (15 m), Senioren III Mannschaft: 1. SGes. Pöhlde 841,2