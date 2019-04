Moritz Hartmann (am Ball) und die Tuspo-Verteidigung müssen sich gegen die Bergdörfer auf viel Arbeit einstellen.

Lasfelde Die Seestädter treffen am Freitag im Spitzenspiel der Bezirksliga auf den Tabellenführer SG Bergdörfer. Spielbeginn in Lasfelde ist um 19 Uhr.

Tuspo Petershütte will im Titelkampf energisch zubeißen

Sechs Spieltage vor Schluss ist der Titelkampf in der Fußball-Bezirksliga vollkommen offen. Gute Chancen rechnet sich auch noch Tuspo Petershütte aus, die in Schlagdistanz zu Spitzenreiter SG Bergdörfer auf Rang drei liegen. Am Freitag kommt es im Spitzenspiel zum Kräftemessen mit den Eichsfeldern, Spielbeginn auf dem Lasfelder Sportplatz ist um 19 Uhr.

Beide Mannschaften zeigten sich zuletzt bestens aufgelegt. Zwar mussten die Bergdörfer beim 3:0-Sieg über den FC Dostluk Spor erst einigen Widerstand der Osteroder überwinden, konnten sich letztlich aber klar durchsetzen. Noch deutlicher machte es Petershütte, die sich beim 7:2 gegen Bremke/Ischenrode regelrecht warmschossen. Nach der Winterpause ist die Mannschaft von Trainer Wolfgang Pilz noch ohne Verlustpunkt, aus vier Spielen gab es vier Siege. Bereits sieben Spiele absolvierten bereits die Gäste, nur bei Sparta Göttingen musste sich die SG geschlagen geben, ansonsten wurden ausnahmslos Dreier eingefahren.

Pilz erwartet hartes Stück Arbeit

„Angst haben wir auf keine Fall, es wird aber ein ganz schweres Stück Arbeit“, zollt Pilz dem Gegner im Vorfeld viel Respekt. Die Mannschaft von Simon Schneegans stellt mit 64 Treffern die stärkste Offensive der Liga und besticht durch ihr geschlossenes Auftreten. Auf der Gegenseite kann Tuspo mit 27 Gegentoren auf die beste Verteidigungsreihe verweisen. Die beiden Gegentreffer gegen Bremke wurmen Pilz da schon ein wenig, gibt er zu; „Als Trainer gibt es schließlich immer etwas zu verbessern.“

Im Hinspiel lieferten sich die Teams beim 2:2-Unentschieden bereits einen Kampf auf Augenhöhe, auch diesmal erwartet Pilz ein enges und intensiv geführtes Duell. „Es ist alles offen, aber natürlich wollen wir unsere Serie fortsetzen“, sagt der Tuspo-Trainer mit Blick auf inzwischen 13 Begegnungen in Folge ohne Niederlage. Sorgen um die Motivation bei seinen Spielern braucht sich Pilz auf alle Fälle nicht machen: „Die Jungs sind richtig heiß auf das Spiel, wir wollen den Tabellenführer ärgern.“

