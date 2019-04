Badminton-Fachverband Harz ehrt ehrenamtlich Aktive

Der Badminton-Fachverband Harz hatte seine Vereine zur Jahreshauptversammlung nach Osterode eingeladen. Im Vereinszentrum des MTV Osterode trafen sich die Delegierten der insgesamt sechs im Landesverband gemeldeten Vereine aus dem Landkreis Goslar und dem Altkreis Osterode.

Der Vorstand berichtete über die Aktivitäten und den Wettkampfbetrieb im Jugend- und Erwachsenenbereich, auch die Planungen für 2019 wurden besprochen. Eine insgesamt stabile Kassenlage erlaubt dem Fachverband im Rahmen seiner Möglichkeiten, auch zukünftig die Förderung und Unterstützung der Mitgliedsvereine bei anstehenden Vorhaben. Erneut wurde, wie in den Jahren seit 2017, die geplante Strukturreform im Landesverband durchaus kontrovers diskutiert. Eine Benachteiligung der Basis, in welchem Bereich auch immer, darf keinesfalls das Ergebnis der Reform sein, darüber waren sich Delegierte und Vorstand einig.

Auch Ehrungen für zum Teil jahrzehntelange, ehrenamtliche Aktive als Abteilungsleiter, Trainer und Betreuer in ihren Vereinen standen auf der Tagesordnung. Der Fachverbands-Vorsitzende Joe Böhnke (MTV Seesen) dankte den Geehrten und verwies darauf, dass sie sich nicht nur in ihren Vereinen eingebracht hätten, sondern auch immer bereit waren Aufgaben im Fachverband zu übernehmen. Ausgezeichnet wurden Marion Röttger und Ottmar Beese (beide MTV Goslar), Frank Behrens (TSV Rhüden), Erik Bezem (MTV Osterode) und Peter Haider (MTV Seesen). Zum Abschluss der Versammlung wurde die Ausrichtung des Fachverbandstages 2020 an den MTV Goslar vergeben.