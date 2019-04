Reserve des TTC GW Hattorf verpasst hauchdünn Platz zwei

Die Tischtennis-Saison 2018/2019 ist für den TTC GW Hattorf Geschichte. Am vergangenen Wochenende fiel die letzte Entscheidung – mit der Folge, dass nach dem offiziellen Abschluss der Punktspielserie keine weitere Verlängerung in Form einer Relegation für die Grün-Weißen ansteht.

Nachdem die Nachwuchsteams, die Damen und die ersten Herren des TTC bereits die Ziellinie überquert hatten, waren die fünften Herren als nächstes dran. In der 2. Kreisklasse gab sich mit dem TTC Förste III der neue Meister und Pokalsieger die Ehre und entführte Dank eines standesgemäßen 7:0-Sieges beide Punkte aus dem DGH. Für die Gastgeber war der Gang eine Klasse tiefer bereits vor diesem Spiel besiegelt.

Gleiches gilt für die vierten Herren in der 1. Kreisklasse, die zum Abschluss noch einmal ein spannendes Spiel gegen den FC Windhausen II ablieferten. Zwar gingen die Eingangsdoppel beide knapp im fünften Satz verloren und auch das erste Einzel ging an die Gäste, doch Ralf Gerbode und Klaus Sukhardt hielten ihren Farben im Spiel. Auch ein Doppelschlag des FC brachte den TTC nicht aus dem Konzept, Gerbode mit einem Fünfsatz-Sieg, Sukhardt und Ralf Kasparek glichen zum 5:5 aus. Diesen Schwung wollten die Hattorfer mit in die Schlussdoppel nehmen, doch eine Niederlage über die volle Satzdistanz stoppte die Hoffnungen und trug zum unglücklichen 5:7 bei, trotz 24:24 gespielter Sätze.

Herren III siegen zum Abschluss

Mit den dritten Herren stand in der Kreisliga vorab ein weiterer Absteiger fest, obwohl das Team eine gute Rückrunde gespielt hatte. Wäre es nur danach gegangen, hätte der sechste Platz zu Buche gestanden, doch die Hypothek aus der Hinrunde mit nur zwei Pluspunkten wog zu schwer. Erhobenen Hauptes verabschiedeten sich die Grün-Weißen aus der Liga – mit einem überraschenden 7:4 beim Tabellenzweiten SuS Tettenborn. So erhielt man den zweiten Herren in der gleichen Klasse die Chance, noch die Vizemeisterschaft zu erringen.

Dieses Unterfangen hatte zunächst einen Dämpfer erhalten, als die TTC-Reserve nach einem 7:0 gegen den TTV Scharzfeld beim TSV Hammenstedt II unterlegen war. Bis zum 3:3 war die Partie durch Siege von Uwe Barke/Olaf Oppermann sowie Mark Stiemerling und Oppermann ausgeglichen. In der zweiten Einzelrunde schlug das Pendel zugunsten der Gastgeber aus, die das Spiel mit 7:3 für sich entschieden. Dank eines starken 7:5-Erfolgs im direkten Vergleich beim SuS Tettenborn, hier fügte Olaf Oppermann der gegnerischen Nummer eins die einzige Rückrunden-Niederlage zu, hing alles am letzten Spiel gegen Windhausen.

Hoffnung auf den Vizetitel

In der Hinrunde waren die Hattorfer dem FCW noch mit 4:7 unterlegen. Nun wollten sie die bis dato grandiose Rückrunde mit der Vizemeisterschaft veredeln. Dafür musste ein Sieg her, , doch es sollte ein schwieriges Unterfangen werden. In dem Krimi gingen beide Eingangsdoppel sowie alle Spiele der ersten Einzelrunde über die volle Satzdistanz. Uwe Barke/Olaf Oppermann besorgten das 1:1, nach zwei Niederlagen im oberen Paarkreuz siegten Frank Pfeiffer und Felix Monjau zum 3:3.

Uwe Barke brachte sein Team danach erstmals in Führung, doch die Gäste konterten zum 4:5. Monjau erkämpfte das 5:5, ehe Barke/Oppermann als ungeschlagenes Doppel mit dem 6:5 den ersten Matchball erspielten. Doch der FCW wehrte diesen erfolgreich ab, mit dem Ergebnis, dass beide Mannschaften sich die Punkte teilten und die zweiten Herren auf Rang drei landeten. Der insgesamt guten Leistung im spannenden Saisonendspurt tat dies jedoch keinen Abbruch angesichts des Pokalsiegs und der zweitbesten Rückrundenbilanz aller Teams.