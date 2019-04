Vereinsvertreter informieren sich zu wichtigen Themen

Beim NFV-Vorstandstreff des NFV-Kreises Göttingen-Osterode in Nesselröden.

Im Sporthaus Nesselröden trafen sich Vereinsvertreter aus den Clubs des NFV-Kreises Göttingen-Osterode zum NFV-Vorstandstreff. Die Referenten Marian Kobus und Oliver Eggers vom Niedersächsischen Fußballverband informierten über den Spielbetrieb.

Dabei waren der Vereinswechsel im Sommer und Winter, die Entschädigungen, das Zweitspielrecht sowie die Festspielregelungen einige der angesprochenen Themen. Am Ende wurden gemeinsam einige Beispiele besprochen und erläutert. Die Teilnehmer nutzten fleißig die Gelegenheit, um zahlreiche Fragen an die NFV-Mitarbeiter zu stellen. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung, so der allgemeine Tenor.

Der Kreisvorsitzender Hans-Dieter Dethlefs dankte den NFV-Mitarbeitern und dem TSV Nesselröden für die Bereitstellung des Sporthauses.