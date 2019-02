Fußballerinnen der SG Wulften/Lindau nutzen den Heimvorteil

Die SG Wulften/Lindau hat ihr in Lindau ausgerichtetes Hallenturnier gewonnen.

Die Fußballerinnen der SG Wulften/Lindau haben das von ihnen ausgerichtete Hallenturnier im Rahmen der Lindauer Turnierserie gewonnen. Die Kreisliga-Damen zeigten dabei über das komplette Turnier eine souveräne Vorstellung und konnten verdient den Siegerpokal in Empfang nehmen.

In der Vorrunde sicherten sich die SG-Fußballerinnen mit drei glatten Siegen über den Bovender SV (3:1), die FSG 99 Salza (2:0) und die SG Windhausen-Sösetal (4:1) mit deutlichem Vorsprung den Sieg in der Vorrundengruppe A. Auf Rang zwei erreichte der Bovender SV das Halbfinale, während sich die SG Windhausen-Sösetal mit dem vierten Platz begnügen musste. Gegen die FSG Salza gelang dem jungen Team immerhin ein Unentschieden.

In der Vorrundengruppe B setzte sich die FSG Weser/Verna ebenso souverän wie Wulften/Lindau mit drei Siegen durch, musste sich dann aber im Halbfinale dem Bovender SV mit 0:1 beugen. Die Gastgeberinnen lösten ihre Aufgabe in der Vorschlussrunde dagegen beim 2:0 über die SG Harzhorn. So kam es im Finale zur Neuauflage des Gruppenspiels. Mit 1:0 hatte Wulften/Lindau erneut die Nase vorn verteidigte damit auch den Titel.