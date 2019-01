Schwiegershäuser feiern Titelgewinn in der Bezirksliga

Nach einem spannenden Wettkampf in der Bezirksliga Harz Luftgewehr Auflage erkämpft sich die erste Mannschaft der Schießbrüderschaft Schwiegershausen im letzten Durchgang noch die Tabellenspitze.

In den vergangenen Monaten, angefangen im Oktober, musste gegen sieben Mannschaften geschossen werden. In der ersten Begegnung gegen die SG Zellerfeld hatten die Schwiegershäuser den Ersatzschützen Eckard Bruchmann ins Rennen geschickt, er meisterte die Herausforderung mit der maximalen Ringzahl von 300 Ringen. Das Duell wurde 2:1 gewonnen. In der zweiten Begegnung gegen die SG Liebenburg musste die Schießbrüderschaft beim 1:2 die einzige Niederlage der Saison hinnehmen. Bruchmann an Position eins schoss 298 Ringe, musste sich aber im Stechen knapp beugen.

In Stammbesetzung aktiv

An den folgenden Terminen konnte Schwiegershausen wieder mit der Stammbesetzung Manfred Lüer, Petra Schulz und Hans-Joachim Waldmann antreten. Die nächsten Gegner hießen SV Bornum und die Schützengesellschaft Pöhlde, beide wurden mit 2:1 besiegt. Folgen sollte die Schützengesellschaft Kreiensen, sie wurden mit 3:0 geschlagen. Der Schützenverein Lengde wurde mit 2:1 bezwungen.

Die letzte Begegnung der Saison wurde gegen die Herzberger Schützengesellschaft mit 2:1 gewonnen. Bis zum letzten Start führte Liebenburg die Tabelle an, musste sich dann aber Zellerfeld mit 0:3 geschlagen geben und fiel auf den dritten Platz ab. Punktgleich mit 12:2 Punkten und 14 Einzelpunkte waren nun Schwiegershausen und Lengde. Zur Entscheidung wurde der direkte Vergleich herangezogen – und der ging an Schwiegershausen. Lengde sowie auch die SB nehmen nun am Aufstiegsschießen zur Landesliga Süd in Hannover teil. Die Schwiegershäuser machen sich große Hoffnungen und würden gerne in die Landesliga aufsteigen.

In der Bezirksklasse schießt die zweite SB-Mannschaft in der Besetzung Udo Domeier, Jutta Burgdorf und Jutta Waldmann. Die drei konnten sich den sechsten Tabellenplatz erarbeiten und schafften somit den Klassenerhalt.