FCEisdorf lädt am Wochenende zum Budenzauber ein

Badenhausen Am Samstag, 26. Januar, finden in der Sporthalle Am Johannisborn ein Herren- sowie ein Frauenturnier statt.

Am Samstag, 26. Januar, veranstaltet der FC Eisdorf wieder seine traditionellen Hallenturniere. Gespielt wird bei den Herren wie auch den Frauen jeweils um den Sparkassen-Pokal. Die Turniere finden in der Sporthalle Am Johannisborn in Badenhausen statt.

Um 11 Uhr beginnt das Turnier der Herren. Gespielt wird in zwei Gruppen mit je vier Mannschaften. Ihre Teilnahme zugesagt haben Tuspo Petershütte II, Merkur Hattorf, FC Zellerfeld, SV Förste, 1. FC Freiheit, TuS Clausthal-Zellerfeld, RW Hörden und der FC Eisdorf. Die Siegerehrung findet etwa gegen 14.45 Uhr statt.

Die Landesliga-Frauen der FSG Eisdorf/Hattorf starten ihr Turnier um 15 Uhr. Neben den Gastgeberinnen sind Fortuna Salzgitter, ESV RW Göttingen, SG RSV Sickte/Hötzum, FC Westharz, SG Windhausen/Sösetal, SV Engelade-Bilderlahe, FC Altenau, SG Seesen/Bornhausen und SG Achtum/Einum am Start. Die Teilnehmer spielen in zwei Gruppen mit je fünf Mannschaften, ehe die K.o-Spiele folgen. Hier wird der Sieger gegen 19.45 Uhr feststehen. Der FCE hofft auf reges Zuschauerinteresse.