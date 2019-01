NFV sichtet am Sonntag in Osterode seine Fußballtalente

In der Röddenberghalle in Osterode findet am morgigen Sonntag ein NFV-Sichtungsturnier für den Jahrgang 2006 (älterer D-Jugend-Jahrgang) statt. Das Turnier ist eines von drei Sichtungsturnieren, die weiteren finden in den Bereichen Niedersachsen-Mitte und -Nord gespielt.

Im Bereich Südost gehen am Sonntag zwölf Teams der DFB-Stützpunkte sowie die Mannschaften der Leistungszentren des VfL Wolfsburg und von Eintracht Braunschweig an den Start. Gespielt wird in zwei Gruppen zu je sieben Mannschaften. In der Vormittagsgruppe ab 10 Uhr sind mit dem Stützpunkt Rhüden (Bereich Osterode/Goslar) und mit dem Stützpunkt Göttingen die Lokalmatadoren aktiv. Die Nachmittagsgruppe beginnt mit ihrem Turnier ab 14.30 Uhr. Gespielt wird jeweils im Modus Jeder-gegen-Jeden, ein Spiel dauert zehn Minuten.