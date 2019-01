Torsten Oehme vom SC Bad Grund beim Slalom am Hexenritt in Braunlage.

Braunlage Am Samstag und Sonntag kämpfen die alpinen Skirennfahrer am Wurmberg um die Niedersächsische und Norddeutsche Meisterschaft.

Am Braunlager Hexenritt geht es um die Slalom-Titel

Zum wiederholten Male ist am Wochenende der Hexenritt am Braunlager Wurmberg Schauplatz der Niedersachsenmeisterschaft der alpinen Rennläufer. Der ausrichtende Verein SC Bad Grund lädt diesmal nur zu Slalomrennen ein. Dabei geht sowohl um die Niedersächsische als auch um die Norddeutsche Meisterschaft. „Die schwierigen Wetterbedingungen zwingen uns, die Riesenslalom-Konkurrenz zu verlegen“, so Sportwart Henning Röbbel. Dennoch wird man im Harz Rennläufer aus den verschiedensten Wintersportregionen Deutschlands begrüßen können, gut 140 Teilnehmer werden erwartet.

Die besten Chancen werden bei den Damen Jana Klostermeier und Marie Schubert (beide SC Bad Grund) eingeräumt. Auch Jasmin Janosch (SC St. Andreasberg) wird vorn erwartet. Den Favoritenkreis bei den Männern führt Torsten Oehme vom Ausrichter an. Er fährt bisher eine gute Saison und konnte sich auch in Bayern im Vorderfeld behaupten.

Bei den Schülern werden die üblichen Verdächtigen um den Titel kämpfen. Annika Röbbel (SC Bad Grund) und Finn Jona Daske (LSKW Bad Lauterberg) sind in guter Form. Der seit Jahren zum NSV-Team gehörenden Bremerin Friederike Huber werden ebenfalls gute Chancen eingeräumt.

Spielt das Wetter mit, werden spannende Rennen auf dem Hexenritt am Wurmberg zu erleben sein. Start ist am Samstag und Sonntag jeweils ab 9 Uhr, der Eintritt ist frei.