Ladies-Winter-Cup des FFC Renshausen findet statt

Duderstadt Der FFC richtet seine traditionelle Hallenserie in Duderstadt aus. Das Frauenturnier findet am Samstag ab 17 Uhr statt.

An diesem Wochenende richtet der FFC Renshausen wieder sein traditionelles Hallenturnier aus. Der Ladies-Winter-Cup 2019 findet in Duderstadt in der BBS-Sporthalle statt.

Das abwechslungsreiche Programm startet am Samstag um 9.30 Uhr mit dem Hallenturnier der C-Juniorinnen. Um 13 Uhr geht es anschließend weiter mit dem Turnier der D-Juniorinnen.

Frauenturnier mit starken Teams

Um 17 Uhr greifen die Frauen-Oberliga-Mannschaft des FFC Renshausen ins Turniergeschehen ein. Zu Gast sind hier unter anderem Eintracht Braunschweig, der FSV Uder, die SG Diemarden/Groß Schneen und aus dem Altkreis Osterode auch der FC Westharz.

Auch am Sonntag geht es mit spannenden Nachwuchsturnieren weiter. Morgens ab 9.30 Uhr findet das B-Juniorinnen-Turnier statt. Angekündigt haben sich der 1. FFV Erfurt, FC Eintracht Northeim, TSV Nesselröden und die JSG Ahnatal. Um 14 Uhr findet zum Abschluss des Wochenendes das E-Juniorinnen-Turnier statt.

„Es wartet ein tolles Turnierwochenende mit unterhaltsamen und spannendem Frauen- und Mädchenfußball auf sie“, verspricht Leander Beljan vom ausrichtenden FFC. Wie immer ist natürlich auch für reichlich Getränke und Verpflegung gesorgt.