TuSpo Petershütte und der JFV Rhume/Oder begeistern

Beim 30. internationalen Sparkasse & VGH-Cup in der Göttinger Lokhalle gelang den A-Junioren des Tuspo Petershütte und dem JFV Rhume-Oder der Sprung in die Zwischenrunde. Während die Seestädter bereits am Freitag das Weiterkommen unter anderem mit einem Sieg über Eintracht Frankfurt perfekt...