Der 1. VC Pöhlde reist mit voller Kapelle zum Spitzenreiter

Am Samstag endet für die Verbandsliga-Volleyballer des 1. VC Pöhlde die Winterpause. Die Pöhlder sind zu Gast im Max-Planck Gymnasium bei der Oberliga-Reserve des ASC 46 Göttingen. Der Auftakt in die Rückrunde könnte schwerer nicht sein, denn die Unistädter sind Tabellenführer in der...