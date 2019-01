Der Clausthaler-Cup des FC Zellerfeld lockt in den Oberharz

Clausthal-Zellerfeld Vom 11. bis 13. Januar rollt in der Dreifachsporthalle der Ball. Im Mittelpunkt steht das stark besetzte Turnier am Samstag.

Vom 11. bis 13. Januar geht es wieder rund in der Bergstadt: Der FC Zellerfeld richtet bereits zum 17. Mal seine beliebte Hallenfußball-Turnierserie im Oberharz aus. Höhepunkt ist wie in den Jahren zuvor der Clausthaler-Cup, der am Samstag ausgespielt wird. Auch bei dieser Auflage hat es der FC Zellerfeld wieder geschafft, ein attraktives Teilnehmerfeld in den Oberharz zu locken.

Angeführt wird das zwölfköpfige Starterfeld vom Titelverteidiger VfL/TSKV Oker. Einige Nord- und Südharzer Bezirksligisten sind in Clausthal-Zellerfeld dabei, komplettiert wird das abwechslungsreiche Teilnehmerfeld vom Veranstalter FC Zellerfeld sowie den Kreisligateams vom SV Rammelsberg und dem FC Groß Döhren.

Beginn in der Dreifachsporthalle ist um 14 Uhr. In Gruppe 1 trifft der FC Dostluk Spor Osterode unter anderem auf Tuspo Petershütte, weitere Gegner sind der SV Rammelsberg und SC Goslar 08. In Gruppe 2 spielen SV BW Bilshausen, FC Zellerfeld, FC RW Rhüden und VfL/TSKV Oker. In Gruppe 3 treten SV Emekspor Langelsheim, TSG Bad Harzburg, FC Groß Döhren und SV Union Salzgitter an.

Die weiteren Turniere

Der Clausthaler-Cup ist eingebettet in weitere Turniere. Insgesamt erwartet der FC Zellerfeld rund 500 Aktive und bis zu 1.000 Zuschauer. Bereits am Freitag startet um 17.30 Uhr die Serie mit dem Turnier für Theken-und Betriebsmannschaften. Am Samstag steht ab 9 Uhr der Sparkassen-Kids-Cup für F-Junioren auf dem Programm.

Beschlossen wird der Turnierreigen am Sonntag, dem 13. Januar, mit dem Volksbank-im-Harz-Cup für Herren-Kreismannschaften. Beginn ist um 10.30 Uhr. Aus dem Altkreis Osterode starten der SV RW Hörden, VfB Südharz, FC Eisdorf, SV Viktoria Bad Grund und 1. FC Freiheit.