15 Stunden werden live aus der Lokhalle übertragen

Göttingen Per Livestream wird an drei Tagen der Sparkasse & VGH-Cup 2019 aus Göttingen im Internet gezeigt. Fünf Kameras sind in der Lokhalle im Einsatz.

Der internationale Sparkasse & VGH-Cup 2019, Europas größtes A-Jugend-Hallenfußballturnier, wird wieder live übertragen. Wie bereits in den Vorjahren können alle Fans des Turniers in der Göttinger Lokhalle insgesamt 15 Stunden live am Bildschirm verfolgen. „Der Livestream wird von Jahr zu Jahr stärker angenommen. Deswegen übertragen wir erneut an drei Tagen live“, sagt Jannick Ehmen, Leiter Cup-TV.

Insgesamt sind fünf Kameras im Einsatz, um den Zuschauern eine abwechslungsreiche Übertragung anzubieten. „Außerdem werden wir wieder mit Dennie Klose und Thilo Grösch durch das Turnier als Kommentatoren führen“, so Ehmen weiter. Unterstützung erhalten die beiden Kommentatoren von wechselnden Fußball-Experten, die als Co-Kommentatoren zur Verfügung stehen.

Übertragung an drei Tagen

Die Übertragung läuft am Freitag, 11. Januar, von 16.50 Uhr bis 22.15 Uhr, Samstag, 12. Januar, von 13.40 Uhr bis 18.15 Uhr und am Sonntag, 13. Januar, ab 11.55 Uhr bis zum Finale. Das mit großer Unterstützung des Contentpartners Telekom Sport produzierte Livestream-Angebot ist vor dem PC, Laptop, Pad oder auch per IP-TV am Fernsehschirm zu sehen und wird direkt über die Webseite des Turniers, die Telekom Sport Facebook-Seite sowie in diesem Jahr erstmals über den turniereigenen Youtube-Kanal gezeigt.

Das Livestream-Angebot wird 2019 noch einmal verbessert. Neben der Einblendung der Live-Spielzeit aus der Lokhalle ist eine sogenannte Time Shift-Funktion verfügbar, die es ermöglicht, die laufende Übertragung um bis zu vier Stunden zurück zu spulen. So kann zum Beispiel der samstägliche Einkauf erledigt werden, um sich anschließend die Spiele aus der Lokhalle anzuschauen.

Die 30. Auflage des Sparkasse & VGH-Cups findet vom 10. bis 13. Januar statt, aus dem Altkreis Osterode sind Tuspo Petershütte und der JFV Rhume-Oder vertreten.

Weitere Infos und der Livestream unter www.sparkasse-vgh-cup.de.