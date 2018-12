Teams des TTC GW Hattorf haben schwer zu kämpfen

Hattorf Halbzeit für den TTC GW Hattorf in der Saison 2018/19. Wie zu Beginn der Saison vermutet, haben es insbesondere die Mannschaften schwer, die Dank errungener Meisterschaften in der Vorsaison aufgestiegen sind. Doch auch die ersten Herren, die trotz des Fortgangs ihrer Nummer eins nach Hannover erneut in der Bezirksoberliga angetreten ist, müssen hart kämpfen.

Eine Ausnahme bilden die Damen nach ihrem Aufstieg in die Bezirksliga: Gleich von Beginn an fügte sich das Team gut ein und hatte zwischenzeitlich mit 5:3 sogar ein positives Punktekonto zu verzeichnen. Beim TTC Göttingen erkämpften sich die Grün-Weißen zuletzt ein 7:7, wobei Andrea Kumm erstmals nach langer Verletzungsabwesenheit wieder an die Tische ging. Gegen Torpedo Göttingen IV danach führten Martina Kretschmer, Desireé Fürst, Anna Böttcher und Sigrid Rusteberg bereits mit 7:4, ehe sich die Gäste noch zu einem weiteren 7:7 retten konnten. Gegen den ungeschlagenen Tabellenführer TV Walkenried setzte es ein 6:8, ehe auch das letzte Hinrundenspiel beim Tabellenzweiten aus Gittelde mit 4:8 an die Gastgeberinnen ging. In der Tabelle belegen die Damen mit 7:9 Punkten den sechsten Rang mit nur zwei Zählern Rückstand auf Platz vier – eine gute Ausgangsposition für die Rückserie.

Positiver Trend beim Nachwuchs

Ein positiver Trend zeichnet sich zudem im Nachwuchsbereich ab. Durch eine gute Trainingsbeteiligung in der Hinrunde sind erste größere Erfolge und Punkte zählbar. Mit drei Siegen, zuletzt gegen den TTC Herzberg III, und vielen knappen Spielen steht die erste Jugend in der 2. Kreisklasse Ost auf dem achten Platz mit nur drei Punkten Rückstand hinter dem Tabellenfünften. Die zweite Jugend hatte zwar gegen meist ältere Gegner einen schweren Stand, ist aber nicht erst angesichts einiger Einzelsiege zuletzt auf einem guten Weg, sich im Tischtennissport zu etablieren. Der Verein hofft nach den erfolgreichen Mini-Meisterschaften auf weitere motivierte Einsteiger.

Die ersten Herren konnte in der Bezirksoberliga einen Sieg gegen den TSV Nesselröden und ein Unentschieden beim TuS Schededörfer verbuchen – und eine Vielzahl an Ersatzbedarf durch einige verletzungsbedingte Ausfälle. So sind in der Hinrunde allein 19 verschiedene Doppelpaarungen angetreten. Nach einer abschließenden Niederlage beim TTC Pelaka trennt das Team zumindest nur ein Punkt von Relegationsrang acht, das direkt rettende Ufer hingegen ist bereits fünf Punkte entfernt.

Besser steht es da um die zweiten Herren in der Kreisliga, wenn der Mannschaft auch im Hinrundenendspurt etwas die Puste ausgegangen ist. Nach nur einem Zähler aus den letzten drei Spielen belegt sie aktuell den vierten Rang und wurde vom TSV Hammenstedt II durch ein knappes 5:7 im direkten Duell vorerst vom dritten Tabellenplatz verdrängt. Hier bleibt zu hoffen, dass über die Weihnachtspause wieder Kraft getankt wird für einen schwungvollen Auftakt in die Rückrunde.

Letztere wird für die dritten Hattorfer Herren als Aufsteiger in die Kreisliga ein schwieriges Unterfangen: Bereits fünf Punkte beträgt der Abstand zum Relegationsrang. Hier braucht es mehr als einen schwungvollen Auftakt, um möglichst noch einige Plätze gut zu machen.

Kampf um den Klassenerhalt

Auch die vierten Herren stehen als Aufsteiger in der 1. Kreisklasse in der Abstiegszone, hier sind es jedoch nur zwei Zähler bis zu einem Nichtabstiegsplatz. Einem 7:4-Sieg gegen den SV Hörden folgten zuletzt ein 4:7 gegen den Tabellenführer aus Lonau wie auch eine 2:7-Niederlage beim Tabellenzweiten Bad Lauterberg.

Die fünfte Mannschaft wartet nach ihrem Aufstieg in die 2. Kreisklasse noch auf einen Sieg. Anfang Dezember konnte das Team aber zumindest den ersten Punkterfolg verbuchen: Gegen den TSV Schwiegershausen bewies es eine tolle Moral und verwandelte einen 3:6-Rückstand noch in ein 6:6-Unentschieden – dieser Schwung soll in die Rückrunde mitgenommen werden.

Für etliche Mannschaften der Hattorfer steht so eine spannende Rückrunde an, bei der hart um den Klassenerhalt gekämpft werden muss. Bevor es ab Mitte Januar aber wieder um Punkte geht, steht zunächst noch das 43. Neu-Jahr-Turnier des TTC GW Hattorf an den ersten beiden Wochenenden des neuen Jahres an, um sich Wettkampfpraxis zu holen.