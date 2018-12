Volleyballer des 1. VC Pöhlde müssen zum Heimspiel reisen

Mit zwei Spielen am Samstagnachmittag beenden die Verbandsliga-Volleyballer des 1. VC Pöhlde das Jahr 2018. Die Mannschaft von Trainer Jonas Böttcher will noch einmal voll angreifen und das Maximum heraus holen. Die Harzer treffen in der Kreissporthalle Lengede auf den heimischen SVL und auf die SG...