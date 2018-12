Eishockeyfanclub Südharz fährt mit Bussen zu Heimspielen

Der Eishockey-Fanclub Südharz setzt zu sämtlichen Partien der Harzer Falken rund um das Weihnachtsfest und den Jahreswechsel im Braunlager Wurmbergstadion Fanbusse ein.

Los geht es am Freitag, 21. Dezember, gegen die Hannover Scorpions. Abfahrt ist um 17 Uhr in Osterode (Schachtruppvilla), danach geht es über die bekannte Route mit Stationen in Förste, Dorste, Wulften (Anger, 17.45 Uhr), Hattorf und Herzberg nach Braunlage.

Zwei Busse am 28. Dezember

Am Freitag, 28. Dezember, gegen die Saale Bulls Halle werden zwei Busse auf unterschiedlichen Routen eingesetzt. Bus eins fährt folgende Stationen an: Osterode (17.15 Uhr, Schachtruppvilla), Schwiegershausen, Wulften (17.30 Uhr, Anger), Hattorf, Hörden, Herzberg (17.50 Uhr, ZOB) und Scharzfeld. Bus zwei startet um 17 Uhr am Scheithauer-Depot in Lindau. Weitere Stationen sind Katlenburg, Dorste (17.20 Uhr), Förste, Eisdorf (17.30 Uhr), Teichhütte, Windhausen, Bad Grund (17.45 Uhr, Deutsches Haus) und Clausthal-Zellerfeld.

Den Abschluss des Dreierpacks bildet am Mittwoch, 2. Januar, das Heimspiel gegen die Preussen Berlin. „Hier fahren wir zum ersten Mal nur auf der Nordroute. Gestartet wird in Hattorf, dann geht es über Wulften, Schwiegershausen, Dorste, Förste, Eisdorf, Teichhütte, Windhausen, Bad Grund und Clausthal-Zellerfeld zum Wurmbergstadion“, erläutert der zweite Vorsitzende Niklas Hunger.

Anmeldungen per E-Mail an busfahrten-fanclubsuedharz@gmx.de oder unter Telefon 0157/39452070.