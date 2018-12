Damen des FC Westharz sind Hallenkreismeister

Badenhausen Fußballerinnen des FCW setzen sich beim Turnier in der Sporhalle Badenhausen ungeschlagen durch. Rang zwei geht an den VfL Olympia Duderstadt.

Die Sporthalle am Johannisborn in Badenhausen war Schauplatz der Hallenkreismeisterschaft der Frauen des NFV-Kreises Göttingen-Osterode. Sieben Mannschaften kickten und den von der Firma Eurovia Teerbau gesponsorten Pokal. In sehr spannenden Spielen konnte sich am Ende die erste Mannschaft des FC Westharz mit vier Siegen und zwei Unentschieden ungeschlagen durchsetzen.

Platz zwei belegte das Team des VfL Olympia Duderstadt mit vier Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage. Der dritte Rang ging an die Frauen des FC Hebenshausen (zwei Siegen, drei Unentschieden, eine Niederlage). Auf den weiteren Plätzen folgten der TSV Germania Dassensen, der FC Westharz II, Tuspo Weser Gimte und das Team der SG Gleichen/Groß Schneen.