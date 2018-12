Herren des MTV Herzberg besiegen den Tabellenersten

Spannender als am Samstag in der Sporthalle des Herzberger Gymnasiums kann ein Basketballspiel kaum sein. Erst voriges Wochenende besiegte die Herrenmannschaft des MTV Herzberg sensationell den Tabellenzweiten von der BG Göttingen mit 52:45 und erntete Anerkennung vom Gegner aufgrund der super Leistung. Die Mannschaft befindet sich zurzeit in Bestform und hat nun mit einem Sieg gegen den Tabellenersten vom ASC Göttingen sogar die kühnsten Hoffnungen übertroffen.

Die Herzberger führten am Ende des dritten Viertels bereits mit 53:44, es sollte allerdings ein spannender Schlussakt folgen. Das nervenaufreibende Spiel begann, als der Gegner mit zwei aufeinanderfolgenden Drei-Punkte-Würfen traf und bis auf einen Punkt herankam, ein Herzberger Spieler seine zwei Freiwürfe nicht verwandeln konnte und die Göttinger mit 66:65 in Führung gingen. Noch spannender wurde es, als ein Herzberger in der letzten Minute nur einen von drei Freiwürfen traf und man in die Verlängerung gehen musste. Hier wurden typischerweise Drei-Punkte-Würfe genommen und es kam zu einigen Freiwurfsituationen. Dabei hatten die Herzberger die besseren Nerven, trafen besser und gewannen letztlich mit 73:71.

Niederlage für die U12

Bei den Jugendspielen gab es zwei Siege und zwei Niederlagen. Die U12 hatte gegen die BG Göttingen keine Chance und verlor deutlich mit 22:72. Die U14 spielte gegen eine weiblich Mannschaft des ASC Göttingen. Zur Halbzeit führten die Jungen mit 38:21 und sahen wie klare Sieger aus. Doch in der zweiten Hälfte kamen die Mädchen immer besser ins Spiel und trafen häufiger. Die ASC-Mädchen entschieden das letzte Viertel sogar mit 16:4 für sich, der Vorsprung der Herzberger reichte aber zum 61:54-Sieg.

Die U16 des MTV spielte gegen den Tabellenführer aus Hardegsen. Von Anfang bis Ende wurde verzweifelt gekämpft, um den unangenehmen Gegner vielleicht doch noch zu besiegen. In den letzten Minuten trafen die Hardegser bessere Spielart und gewannen mit 69:59.

Das U19-Team hatte gegen den SC Weende Göttingen ein leichtes Spiel. Die Mannschaft des MTV spielte mit Selbstvertrauen und war taktisch gut eingestellt. Alles gelang und funktionierte wie abgesprochen. Am Ende gab es einen 84:28-Kantersieg zu feiern.