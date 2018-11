B-Jugend des JFV Rhume-Oder belohnt sich für Aufwand

Erfolgreich für den JFV Rhume-Oder, durchwachsen für Tuspo Petershütte – so lief das Wochenende im Jugendfußball auf Bezirksebene.

Bei der Petershütter Landesliga-A-Jugend war es die zweite Halbzeit, die der Mannschaft das Genick brach. Nachdem es beim SSV Vorsfelde noch mit einem 0:0 in die Pause ging, stand am Ende eine 0:3-Niederlage. Die Tore für den SSV Vorsfelde erzielten Lukas-Dennis Karmanski (49.), Miguel-Raphael Schade (72.) und Simon Westphal (79.). Für die Dreyer-Mannschaft ist die Hinrunde damit beendet, der Rückstand auf das rettende Ufer beträgt für die abstiegsgefährdeten Seestädter vier Punkte.

Besser lief es für die A-Jugend des JFV Rhume-Oder in der Bezirksliga, bei der JSG Auetal-Altes Amt gab es im letzten Spiel des Jahres einen 3:0 (1:0)-Erfolg. Auf dem kaum zu bespielenden Platz kam es zu einer von vielen Zweikämpfen geprägten Partien. Niklas Waßmann erzielte per direktem Freistoß das 1:0 (11.), die nächsten Tore fielen trotz weiterer Chancen erst in der zweiten Hälfte. Jakob Hungerland (57.) und erneute Waßmann (62.) waren jeweils per Freistoß erfolgreich und sorgten für den Auswärtssieg.

Eine verpatzte erste Hälfte machte der B-Jugend des Tuspo Petershütte in der Landesliga einen Strich durch die Rechnung. Zu Gast beim VfB Peine verlor man mit 2:5 (0:3). Bereits nach 23 Minuten lag die Mannschaft von Marc-Andre Jäger mit 0:3 zurück. Nach Wiederbeginn berappelten sich die Seestädter, die Treffer von Lucas Hallmich (42.) und Finn Killig (65.) wurden vom VfB aber immer wieder gekontert, Tuspo überwintert nun auf dem vorletzten Platz.

JFV-Keeper pariert Elfmeter

Die B-Junioren des JFV Rhume-Oder haben sich in der Bezirksliga mit drei wichtigen Punkten für eine gute Leistung belohnt. Die Grün-Schwarzen konnten einen 2:0 (0:0)-Sieg beim FC Eintracht Northeim II feiern. Das Spiel begann unglücklich. Bereits in der 5. Minute bekamen die Gastgeber einen zweifelhaften Elfmeter zugesprochen, diesen konnte der starke JFV-Keeper Eike Schwarz parieren. Es entwickelte sich ein ausgeglichenes Spiel ohne Torchancen, viele Zweikämpfe prägten Bild. Nach dem Seitenwechsel wurden die Grün-Schwarzen immer stärker und Übernahmen die Kontrolle. So kam der JFV auch zur verdienten Führung. Einen zu kurz geratenen Rückpass konnte Kapitän Luques Becker erlaufen, umkurvte den Keeper und schob ins leere Tor ein (64.). Nun merkte man immer mehr die Verunsicherung in Northeimer Reihen. In der 75. Minute die Entscheidung: Einen Freistoß von André Brakel ließ der Northeimer Keeper abklatschen, Jan Schulze war zur Stelle und versenkte zum vielumjubelten 2:0-Endstand. Nach Abpfiff war die Erleichterung riesengroß. „Endlich konnten sich unsere Jungs mit drei Punkten für den großen Fleiß belohnen. Heute sind wir unheimlich stolz auf die Mannschaft. Trotzdem müssen wir jetzt dran bleiben und nachlegen“, sagte Trainer Kevin Zarins.

Die C-Jugend der Petershütter überwintert in der Bezirksliga auf dem vierten Platz. Beim 1. SC Göttingen 05 II setzte sich die Retzlaff-Elf mit 4:1 (2:1) durch. Zu Beginn hatte die Mannschaft mit der Dunkelheit zu kämpfen, die Unistädter gingen in der 25. Minute in Führung. Anschließend sprang die Flutlichtanlage im Maschpark an und Tuspo hatten den nötigen Durchblick. Jan Binnewies (27.) und Kevin Xahferri (29.) drehten das Spiel. Nach Wiederbeginn trotzten die Blau-Weißen der aufkommenden Hektik und erhöhten gegen die meist ungefährlichen 05er. Xahferri (47.) und Ruwim Sutormin (60.) sorgten für das Endergebnis. „Der Sieg geht völlig in Ordnung. Somit gehen wir gut gelaunt in die Winterpause“, freute sich Retzlaff.