Faustballer des TSV Schwiegershausen starten in Hallensaison

An diesem Wochenende startet für zwei der drei gemeldeten Mannschaften des TSV die Faustball-Hallensaison. Am Samstag geht es für die weibliche U16 zu ihrem ersten Spieltag nach Uchte bei Nienburg. Am Sonntag startet die Verbandsliga-Herrenmannschaft nach Essenrode. In der Vorbereitung konnten die...