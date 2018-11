Die Herren 40-Teams des TC Herzberg spielen stark auf

. Die beiden Herren 40-Teams des TC Herzberg starteten mit Top-Ergebnissen in die Tennis-Wintersaison. Die in die Nordliga aufgestiegene erste Mannschaft setzte mit einem 6:0 gegen Klipper Hamburg ein deutliches Zeichen in Richtung Klassenerhalt, die zweite Mannschaft gilt in der Verbandsklasse durch zwei souveräne Siege mit je 4:2 gegen Northeim und Schwülper als Aufstiegskandidat.

Insbesondere freuen sich die Herzberger über die beiden Neuzugänge Dennis Eckstein und Alec Konstantin Ungureanu, die beide Mannschaften mit ihrem hohen Spielniveau und tollem Teamgeist verstärken. Es gilt in dieser Saison für die erste Mannschaft, den krankheitsbedingten Ausfall ihres Topspielers David Plugge zu kompensieren und sich in der Nordliga zu etablieren. Die Herren 40 II wollen ihrerseits die bestmögliche Staffelplatzierung erreichen.

Schritt zum Klassenerhalt

Am vergangenen Samstag beim TC Nikolausdorf-Garrel bei Wildeshausen schaffte die erste Mannschaft der Herren 40 durch eine starke Teamleistung einen 4:2-Erfolg, so dass der Klassenerhalt bereits jetzt in greifbare Nähe gerückt ist. Dennis Eckstein und Ulf Brücke mussten sich in zwei Sätzen geschlagen geben. Marc Böttcher konnte in einem kämpferischen Spiel im Match-Tiebreak gewinnen. Tim Landwehrs setzte sich wiederholt souverän durch.

Dennis Eckstein verstärkt die Herren 40 des TC Herzberg. Foto: Verein

Bei den nachfolgenden Doppeln setzten die Herzberger alles auf eine Karte und die Rechnung ging auf. Beide Doppel gewannen im Match-Tiebreak. Das Niveau in der zweithöchsten Spielklasse ist enorm, um so höher ist die Leistung der Mannschaft einzuschätzen, die aktuell sogar den zweiten Tabellenplatz einnimmt.

Folgende Spieler laufen für die beiden Teams auf: Dennis Eckstein, Ulrich Günther, Marc Böttcher, Alec Konstantin Ungureanu, Andre Bogdan, Dr. Steve Minde, Tim Landwehrs, Ulf Brücke, Jan Weißberg, Gerrit Bolte, Jens Eichhorn, Torsten Schmidt, Gido Mecklenburg, Kai Picht, Steffen Rauch, Stefan Kellner und Marco Duda. Die nächsten Heimspiele in der Osteroder Halle sind für die erste Mannschaft am Samstag ab 14 Uhr gegen Viktoria Hamburg und für die zweite Mannschaft am Sonntag ab 14 Uhr gegen Königslutter angesetzt.

Vier Einzel verloren

Nach einem deutlichen Fehlstart sah es für die Herren 50 aus, die auswärts beim SC Germania List Hannover antraten. Alle vier Einzelgewannen teilweise sehr deutlich die leistungsstarken Gastgeber. In den Doppeln waren jedoch die Herzberger überlegen und sorgten für Ergebniskosmetik zum 2:4-Endstand. Andreas Pralle agierte mit Manfred Ruschinczik, Hans-Joachim Halbach mit Uwe Biegalla.

Ohne zwei ihrer Stammspielerinnen reisten die Damen 40 zum TC Grußendorf nahe Wolfsburg. Doch die Ersatzspielerinnen trugen erfolgreich zum 4:2-Sieg bei. Nach souveränen Siegen von Heike Bartels und Dr. Gisa Schäfer war die Partie ausgeglichen, Ute Koch-Grotheer und Katja Wehmeyer unterlagen sehr knapp. Die Doppel wurden goldrichtig aufgestellt. Hier harmonierten Koch-Grotheer/Dr. Schäfer und Bartels/Wehmeyer in gutem Zusammenspiel.