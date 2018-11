Schützinnen aus Pöhlde starten bei Deutscher Meisterschaft

Pöhlde Gabriela Ludwig und Heidgard Oehne gehen für die SGes. Pöhlde im Landesleistungszentrum in Dortmund an den Start.

Die Deutschen Meisterschaften im Wettbewerb Luftgewehr-Auflage sind seit 13 Jahren das Event für Sportlerinnen und Sportler im Seniorenbereich. Es findet alljährlich im Landesleistungszentrum in Dortmund statt. In diesem Jahr hatten 1.680 Teilnehmer die Limitzahlen erreicht und waren startberechtigt, um in ihren jeweiligen Klassen um den Titel des Deutschen Meisters zu kämpfen.

Die Kreismeisterschaft und die Landesmeisterschaft waren die Etappen, auf denen sich Gabriela Ludwig und Heidgard Oehne, zwei Sportschützinnen der SGes. Pöhlde, für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in Dortmund qualifiziert hatten. In der Disziplin Luftgewehr-Auflage in der Seniorinnenklasse 1 zählen beide seit Jahren zu den besten Sportschützinnen im KSV Südharz.

Gabriela Ludwig belegte mit 311,6 Ringen, es erfolgt die Auswertung nach Zehntelringen, bei den Kreismeisterschaften den ersten Platz und auch Heidgard Oehne qualifizierte sich mit 307,7 Ringen für die Landesmeisterschaft des NSSV.

Qualifikation für die DM

Mit 312,6 Rinen (Serien von 104,5, 104,1 und 104,0) beendete Oehne ihren Wettkampf in Hannover und belegte den 27. Platz von 152 Teilnehmerinnen. Gabriela Ludwig erzielte 310,6 Ringe und Platz 52. Trotz der, wie schon im Vorjahr, sehr hohen Limitzahlen erwarben die beiden Sportschützinnen aus Pöhlde die Fahrkarte zur DM.

Kürzlich war es soweit, in Dortmund hieß es für beide Schützinnen: Herzklopfen herunterfahren und volle Konzentration. Für Heidgard Oehne war es die erste Teilnahme an einer Deutschen Meisterschaft. Mit einer sagenhaften Ruhe und Gelassenheit spulten beide ihr 30-Schuss-Programm herunter.

Gute Leistungen

Auch wenn beide nicht ihre Bestleistungen abrufen konnten, so belegte Heidgard Oehne mit 310,3 Ringen einen guten 146. Platz von 272 Starterinnen. Gabriela Ludwig erzielte ebenfalls gute 307,3 Ringe.

Alles in allem war es für die beiden Pöhlder Schützinnen ein toller Erfolg, überhaupt in Dortmund dabei gewesen zu sein und zu den besten Seniorenschützinnen Deutschlands zu gehören. „Das Ziel für 2019 steht bereits fest: Mit Ruhe und Routine die nächste Teilnahme von Pöhlder Sportschützinnen und Schützen an der Deutschen Meisterschaft“, sagt Hilmar Lohrengel, Sportleiter der SGes. Pöhlde.