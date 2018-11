SFC Harz-Weser freut sich über ausgebuchtes Teilnehmerfeld

Osterode Am Sonntag, 11. November, richtet der SFC in der Lindenberghalle Osterode sein inzwischen 16. Volleyballturnier aus. 18 Mannschaften sind dabei.

Wie in den vergangenen Jahren nehmen einige Mannschaften eine lange Anreise, zum Beispiel aus Bremen, in Kauf. Die Anmeldephase hatte 2018 einen überraschenden Verlauf, denn schnell waren zwei Drittel der freien Plätze vergeben. Neben den Bremern werden noch weitere Mannschaften aus dem überregionalen Bereich den Weg in den Harz finden.

Einige Stammgäste sind dabei

Aus den Reihen der Stammgäste des SFC und als Vertreter des Altkreises Osterode sind der TVG Hattorf, der 1. VC Pöhlde, der SC Harztor und ein gemischtes Team aus Osterode dabei. Nicht fehlen dürfen die Gäste von der TU Clausthal. Aus dem Nahbereich sind, neben dem SCW Göttingen, zwei weitere Spielgemeinschaften mit Sportlern aus mehreren Göttinger Vereinen dabei. Hinzu kommen eine Mannschaft aus Ilfeld und der SV Meteor Wegeleben.

Die Teams WSB Halberstadt, SV Fümmelse, ESV Wolfsburg sowie je ein Team aus Braunschweig und Hannover müssen früh aufbrechen, um pünktlich zum Spielbeginn um 10 Uhr einzutreffen. Die weiteste Anreise hat dieses Jahr wieder die Mannschaft aus Bremen, die bereits 2017 in Osterode zu Gast war. Der gastgebende SFC Harz-Weser stellt zwei Teams.

Aufgrund der in den vergangenen Jahren gezeigten Leistungen werden sich sicherlich auch in diesem Jahr spannende Begegnungen auf einem guten Niveau entwickeln. Gespielt wird zunächst eine Vorrunde, bevor in einer Zwischenrunde die Paarungen für die Finalrunde und die Platzierungsspiele ermittelt werden. Die entscheidenden Begegnungen werden ab etwa 16 Uhr für interessante Duelle sorgen. Zuschauer sind willkommen.

Für das leibliche Wohl von Aktiven und Zuschauern wird durch die Aktionstheatergruppe Mischgemüse des SFC Harz-Weser gesorgt.