Spitzenspiel zwischen Bergdörfer und Petershütte endet 2:2

Nur einen Punkt brachten die beiden Osteroder Mannschaften in der Fußball-Bezirksliga aus dem Eichsfeld mit. Am Freitag kam Petershütte im Spitzenspiel bei der SG Bergdörfer zu einem 2:2, Dostluk unterlag in Bilshausen 1:3. SG Bergdörfer - Tuspo Petershütte 2:2 (1:2). Bereits am Freitag kam der...