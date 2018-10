Die Petershütter Tischtennis-Teams zeigen gute Leistungen

Viel Betrieb herrschte zuletzt bei den Tischtennis-Mannschaften des TTC Pelaka. Die ersten Damen legten in der Bezirksoberliga in Geismar durch die gewonnenen Eingangsdoppel die Grundlage. Nina Stövesand/Anja Macke und Andrea Schulz/Bärbel Appel siegten jeweils in fünf Sätzen. Nach spannenden...