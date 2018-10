Karsten Kühne führt Herren des TTC Hattorf zum Erfolg

Durchaus erfolgreich verliefen die vergangenen Auftritte für die Tischtennis-Spieler des TTC GW Hattorf.

Nach einem knappen 6:8 gegen den noch verlustpunktfreien TV Bilshausen und einem 7:7 gegen den ebenfalls noch ungeschlagenen TTC Esplingerode traten die motivierten Damen des TTC Hattorf zuletzt beim TSV Seulingen an, der mit 4:0 Punkten in die neue Saison gestartet war. Hier entwickelte sich von Beginn an eine intensive Partie mit immer wieder wechselnden Führungen. So war es dem Doppel Martina Kretschmer/Beate Firneisen vorbehalten, die knappe Niederlage im ersten Doppel zum 1:1 auszugleichen, woraufhin Firneisen trotz längerer Spielpause mit starken Nerven im folgenden Einzel über die volle Satzdistanz zum 2:1 gewinnen konnte.

Die Gastgeberinnen holten sich die Führung zurück, der TTC wiederum siegte durch Desireé Fürst in fünf Sätzen sowie Kretschmer zum 4:3. Nach einem erneuten Seulinger Doppelschlag punktete Anna Böttcher zum 5:5, ein weiterer Fünfsatz-Sieg von Fürst brachte das 6:6. Böttcher erspielte dann durch einen starken Auftritt gegen die gegnerische Nummer zwei das 7:6, Firneisen verwandelte in souveräner Manier zum 8:6 und damit den ersten Sieg des Aufsteigers in der Bezirksliga.

Krimi der ersten Herren

Die erste Herren empfingen den TSV Nesselröden, beide Teams spielten ersatzverstärkt. Ähnlich wie bei den Damen stand dieses Spiel lange auf des Messers Schneide. Nach dem 0:1 siegten Andreas Emter/Thomas Ruhnke und Marc Hensel/Markus Kühne zum 2:1. Danach drehten die Gäste den Zwischenstand in ein 2:3, Karsten Kühne hielt seine Farben im Spiel und besorgte das 3:3. So ging es weiter: Einer knappen Fünfsatz-Niederlage ließ Markus Kühne das 4:4 folgen, nach dem 4:5 gewann Emter das sehenswerte Spitzenspiel zum 5:5-Ausgleich.

Als Ruhnke dann nach einem tollen Auftritt auch noch im vorderen Paarkreuz mit 12:10 im Entscheidungssatz erfolgreich war und der an diesem Tag unbezwingbare Karsten Kühne seinen zweiten Punkt holte, keimte Hoffnung auf zählbares auf. Doch der TSV gab sich noch nicht geschlagen. Die Gäste schafften den 7:7-Ausgleich, so dass die letzten beiden Spiele entscheiden mussten. Das erste konnte Mark Stiemerling siegreich gestalten und sicherte damit schon das Unentschieden. Doch es kam noch besser: Im Schlussdoppel gaben sich Karsten Kühne/Stiemerling überraschend keine Blöße und besiegten ihre Kontrahenten zum vielumjubelten 9:7-Endergebnis und damit dem ersten Sieg des Teams in der Bezirksoberliga.

Sieg der zweiten Herren

Mit einer Niederlage beim Tabellenführer aus Osterhagen im Gepäck traten die zweiten Herren in der Kreisliga zu Hause gegen den TTC Herzberg II an. Gleich zu Anfang standen spannende Doppel-Partien auf dem Programm. Während Olaf Opperman/Felix Monjau im fünften Satz das Nachsehen hatten, siegten Uwe Barke/Mark Stiemerling über die volle Satzdistanz zum 1:1. Danach drehten die Gastgeber auf: Barke, Stiemerling, Oppermann und Monjau gewannen allesamt ihre Einzel, erst beim Stande von 5:1 gelang den Gästen ein Punktgewinn zum 5:2. Dabei sollte es jedoch auch bleiben, besorgten doch erneut Stiemerling sowie Opperman mit einem knappen 11:9 im Entscheidungssatz das letztlich deutliche 7:2.

Die zweite Jugend hatte in der 3. Kreisklasse beim Tabellenführer SG Bergdörfer II mit 0:10 das Nachsehen.