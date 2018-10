B-Jugend der JSG Sösetal-Petershütte macht aus 0:3 ein 5:3

Gegen den bis dato unangefochtenen Tabellenführer JSG Höhbernsee drehte die B-Jugend der JSG Sösetal-Petershütte einen 0:3-Rückstand dank toller Moral und Einsatz noch in einen 5:3 (1:3)-Heimsieg. Zur Pause deute gegen einen Gast, der in der bisherigen Saison alle Spiele gewinnen konnte und erst zwei Gegentreffer kassierte, nicht viel darauf hin, dass man am Ende des Tages als Sieger vom Platz gehen würde. Lediglich Florian Eicke konnte mit einem schönen Freistoßtor etwas Hoffnung aufkommen lassen (24.).

Nachdem die Trainer in der Halbzeit mehrere Wechsel sowie eine Systemumstellung vornahmen, trat das JSG-Team im zweiten Abschnitt vollkommen anders auf. In den Zweikämpfen nun sehr präsent, kaufte man Höhbernsee den Schneid ab und startete einige Offensivaktionen. Zunächst erzielte Florian Leimeister den 2:3-Anschluss. Per Strafstoß stellte Silas Weiberg den Ausgleich her und traf kurz darauf sogar zur erstmaligen Führung. Joost Heeren sorgte mit dem 5:3 in der 68. Minute für den letzten und entscheidenden Treffer des Tages, so dass die Freude bei der Spielgemeinschaft keine Grenzen kannte.

Mit einem etwas enttäuschenden 0:0-Unentschieden kehrte hingegen die C-Jugend vom Auswärtsspiel aus Walkenried zurück. Die auf Rang drei rangierende Mannschaft schaffte es nicht, gegen die JSG Südharz/Zorge den entscheidenden Treffer zu markieren.

Besser machten es die B-Juniorinnen der JSG Windhausen/Sösetal. Im Pokalspiel gegen die MF Göttingen III setzte man sich souverän mit 6:1 durch. Die Tore erzielten Kira Schreiber (2), Leonie Küster (2) und Nele Schweichel (2).