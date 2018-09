Christian Ehrhardt schießt den SV Förste zum Heimsieg

In der 1. Kreisklasse Nord bleibt der TSV Nesselröden das Maß der Dinge, auch Bad Grund konnte die Eichsfelder nicht stoppen. Im Tabellenkeller feierte der TSV Eintracht Wulften den ersten Saisonsieg und reichte die rote Laterne an Hörden weiter. SV Rotenberg II - FC Eisdorf 0:1 (0:0). Bereits am...