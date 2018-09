Zweite Damen des TTC GW Herzberg unterliegen zweimal

Herzberg Mit zwei Niederlagen startete die zweite Damenmannschaft des TTC Herzberg in die neue Serie. An eigenen Tischen sah die Sache gegen den TSV Seulingen nach den ersten Einzeln gar nicht so schlecht aus, allerdings folgte nach dem Zwischenstand von 2:2 durch Punktgewinne von Alina Steinmetz und Joline Klemm leider keine Fortsetzung, so dass am Spielende ein 2:8 notiert werden musste. Auch bei Friesen Walkenried konnten sich wieder Alina Steinmetz und Joline Klemm in die Siegerliste eintragen, beide gewannen ihr Spiel gegen die gegnerische Nummer zwei. Leider reichte es auch hier bei Weitem nicht, um an einen doppelten Punktgewinn zu denken – das Endergebnis hieß wie gehabt 2:8.

Bei den Herren trat eine wild gemischte dritte Herrenmannschaft zum Derby in Lonau an: Kapitän Frank Nolte hatte sich Björn Wiegand (Vierte), Ralf Kellner (Fünfte) und Daniel Sattler (Sechste) ausgeliehen, um nicht noch eine weitere Spielverlegung abwickeln zu müssen. Das Endergebnis von 3:7 für die Lonauer wirkt auf den ersten Blick klar, jedoch war es eine recht spannende Partie. Die Doppel gingen erst im vierten und fünften Satz verloren. Frank Nolte (1) und Ralf Kellner (2) konnten im weiteren Verlauf ihre Gegner besiegen, auch Youngster Björn Wiegand kratzte am Punktgewinn. Die Lonauer hatten mit den ungewohnten Gegnern bei den Herzberger auf jeden Fall ihre liebe Mühe.

Vierte Herren besiegen Förste

Beim Spiel der vierten Mannschaft gegen den TTC Förste III kam mit Ralf Kellner erneut der bislang fleißigste TTC-Spieler zum Einsatz und trug mit einem Doppel, zusammen mit Gerhard Walter, und einem gewonnenen Einzel zum 7:5-Sieg bei. Uwe Bischoff/Björn Wiegand zeigten sich gut aufgelegt und brachten beide Doppel heim, die weiteren Zähler erkämpften Bischoff, Wiegand und Walter im Einzel.

Die sechste Mannschaft empfing den TSV Schwiegershausen, bei der 3:7-Niederlage zeichnete sich besonders Daniel Sattler aus, der seine beiden Spiele im oberen Paarkreuz gewann, sowie Giuliano Chlistalla, der sich gegen den erfahrenen Wolfgang Beuershausen durchsetzte.