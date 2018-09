Teams finden beim Orientierungsritt den richtigen Weg

Beste Wetterbedingungen hatten die Reiter des vierten Orientierungsrittes des Reiterverein Südharz. Die 44 Teilnehmer starteten von der Reitanlage in Bartolfelde auf ihren etwa 15 Kilometer langen Ritt durch die Feldflur von Osterhagen in den Steinaer Forst und zurück. An insgesamt fünf Stationen mussten die Reiter gemeinsam mit ihren Pferden ihre Geschicklichkeit und Kreativität unter Beweis stellen.

An der ersten Station wartete ein Klo auf einer Wiese, in welches mit einem Pümpel oder einer Klobürste geworfen werden musste. Der Reiter wusste aber im Vorfeld nicht, für welches Werkzeug er bei einem Treffer mehr Punkte bekam. Ungefähr ab hier hörte die Orientierung im Gelände anhand von Pfeilen auf und es musste nach Karte geritten werden. Wenn die Reiter richtig waren, wurden sie mit einem pinkfarbenen Kreis auf dem Weg belohnt. Dennoch verritten sich einige Teams um etliche Kilometer.

Mülltonne vom Pferd aus ziehen

Die zweite Station befand sich unter der großen Brücke der B243. Es musste eine Mülltonne vom Pferd aus gezogen werden. Hierbei galt es die Größe des eigenen Pferdes durch Kreativität auszugleichen, indem man die Tonne am Deckel zog oder bei kleineren Pferden den hierfür vorgesehenen Griff verwendete. Auch die nächste Station im Wald erforderte Geschick, denn vom Pferd aus sollte mit Hilfe einer Art Angel ein Bleistift in unterschiedliche Gefäße eingelocht werden. Das Stillstehen der Pferde erforderte schon eine große Portion Geduld.

Auf dem Weg zur nächsten Station führte der Ritt an der Wasserscheide vorbei zum Steinaer Bach. Hier musste um fünf Pylone geritten werden, während der Reiter einen Apfel schälte. Für die Reiter bedeutete dies, dass sie ihre Pferde gut am Bein reiten mussten, um mit den Händen eine andere Tätigkeit verrichten zu können. Einige Teams erzielten hier beachtliche Leistungen, denn die Länge der Apfelschalenschlange ermittelte die erzielten Punkte. Weiter ging es zur Schutzhütte Eulenstein, wo paarweise Montagsmaler gespielt werden musste. Ein Reiter malte Begriffe, ein anderer versuchte das Gemalte zu entschlüsseln. Natürlich waren auch schwierigere Wörter wie Galoppwechsel oder Ammoniakgeruch zu zeichnen, trotzdem hatten die Reiter viel Spaß.

Reiterliches Utensil wird erfühlt

Zusätzlich waren auf der gesamten Strecke insgesamt acht Fühlbeutel aufgehängt, in denen sich allerlei reiterliches Utensil befand, das erfühlt werden sollte. Wieder auf der Reitanlage angekommen, waren die Stationen noch nicht komplett erfüllt. Auf dem Reitplatz musste eine Brücke überquert werden, die aus verstärkten Paletten bestand und mit Luftballons verziert war. Anschließend galt es, das Reitplatztor vom Pferd aus zu öffnen und wieder zu verschließen.

In der Reithalle warteten die letzten Hürden. Ein rund zwei Meter großer aufblasbarer Wal sollte aufgenommen werden und durch ein Stangenlabyrinth mitgeführt werden. Die nächste Station bestand aus zwölf bunten Schwimmnudeln, die links und rechts an Sprungständern befestigt waren und eine schmale Gasse frei gaben, durch die es zu reiten galt. Abschließend musste ein Hockeyschläger aufgenommen werden und ein Gymnastikball auf Stangen eine Steigung hinauf und hinunter geschoben werden, vom Pferd aus wohl gemerkt.

Die Siegerehrung. Foto: Verein / RV Südharz

Der Reiterverein blickte im Anschluss auf eine gelungene Veranstaltung zurück, bedankte sich bei den Helfern und ehrte seine Platzierten. Abschließend übernahm Gudrun Dommes vom Kreisreiterverband die Regie und ehrte die Sieger der Kreismeisterschaft im Freizeitreiten, denn der Orientierungsritt Bartolfelde war der letzte in dieser Kategorie.

Siegerliste

Kinder: 1. Melina Neuse (RV Südharz) auf Momo, 186 Punkte; 2. Emma Lampe (RV Südharz) auf Dollar Girl, 165 Punkte; 3. Felicia Langer (RV Südharz) auf Starlight, 154 Punkte; 4. Letitia Thiele (RuF Hattorf) auf Rieke, 120 Punkte; 5. Leona Moritz (RuF Hattorf) auf Braddy, 100 Punkte

Jugendliche: 1. Anna Lena Töpperwien (RSG Förste) auf Etania, 234 Punkte; 2. Elisa Gorke (RuF Eisdorf) auf Peacy, 225 Punkte; 3. Vanessa Woyke (RuF Eisdorf) auf Barney, 216 Punkte; 4. Celina Christ (RV Südharz) auf Shania, 209 Punkte; 5. Julia Achmus (RuF Teichhütte) auf Tschetan, 195 Punkte

Erwachsene: 1. Franziska Kolbe (RV Südharz) auf Nia HK, 284 Punkte; 2. Ines Quast (RV Südharz) auf Funny Girl, 282 Punkte; 3. Gudrun Dommes (RSG Förste) auf Wizzard, 279 Punkte; 4. Kristin Morich (RV Südharz) auf Cool Girl 3, 274 Punkte; 5. Lena Skopek (RuF Bad Grund) auf Otis, 263 Punkte