Hauptsache, der Spaß am Fußball stimmt

Osterode In der 3. Kreisklasse startet an diesem Wochenende die Fußball-Saison. Neun Teams aus dem Altkreis Osterode bilden die Staffel A.

Nachdem die Mannschaften aus der 3. Kreisklasse am vergangenen Wochenende bereits im Kreispokal im Einsatz waren, steht nun auch der Ligastart an.

Ein Favorit in der Staffel A ist nur schwer zu benennen. Im Vorjahr holte sich die Reserve der SG Bergdörfer, jetzt in der Staffel B, vor dem FC Westharz III den Titel. Aus der 2. Kreisklasse zwei Mannschaften hinzu: der TSV Steina, jetzt in einer SG mit dem SSV Neuhof II, sowie der SG Sösetal – hier haben sich die Reserveteams aus Dorste und Förste zusammengeschlossen.

Wer am Ende oben steht, wird auch davon abhängen, welche Spieler den jeweiligen Teams am Spieltag zur Verfügung stehen. Letztlich gilt aber für alle Mannschaften in der 3. Kreisklasse, dass vor allem der Spaß am Fußball im Mittelpunkt steht.

Kader und Neuzugänge: Robert-Kwame Armah, Jan-Luca Albrecht, Sahin Ametoglu, Kevin Kahle, Steffen Rütters, Daniel Kaiser, Phil Riecchel, Nils Reich, Tobias Deppe, Michele Koch, Florian Ehrhardt, Maximilian Grunow, Tom-Erik Baltzer, Max Hartmann, Maik Brust, Christian Beyer, Sören Zellmer, Malte Ritter, Jens Oppermann, Frank Grobecker, Dennis Kiekenap (SV Eintracht Hahle), Martin Horst (SC Harztor).

Trainer: Veit Schaper.

Der VfL Herzberg II. Foto: Verein / VfL Herzberg

Kader und Neuzugänge: Kadir Aktas, Diaa Alhardani, Kassan Barzegar, Gabriel Becker, Vedat Benzer, Nimon Gashi, Sascha Gruhlke, Dominik Heidemann, Niklas Heidemann, Ali Hodeib, Sebastian Kiehl, Aliullah Kishawarz, Mubin Mansuri, Nikola Maravic, Mohammad Mohammadi, Tilo Monjau, Mike Noack, Rene Reupert, Ramazan Ünsal, Ashkan Zandi, Mario Rudat, Kevin Karczmarczyk (beide SV Rotenberg).

Trainer: Detlef Heidemann.

Abgänge: Tom M’Barki (SV Förste).

Die SG Sösetal. Foto: Stefan Buchhop / SV Förste

Kader und Neuzugänge: Jan Giersemehl, Timo Borchers, Alexander Wächter, Yannick Töpperwien, Christopher Stramer, Dirk Bähring, Fabian Jäger, Jan Hillebrecht, Jonas Hillebrecht, Jonathan Preuß, Jörg Burgholte, Kai Römermann, Jan-Luca Limburg, Marcel Schubert, Maximilian Jahnke, Nicolas Ernst, Roy Kühne, Ralf Dörge, Ingo Schindler, Benjamin Behnke, Dirk Bähringer.

Trainer: Ralf Dörge.

Abgänge: Rüdiger Wohlebe, Michael Uhe, Martin Franke.

Kader und Neuzugänge: Lorenz Kühnert, Kai Gundlach, Marcel Weigoni, David Eckel, Philipp Pisowodski, Thorben Dörrier, Nico Beede, Martin Bröhl, Andreas Töpperwien, Tobias Vollerthum, Jens Schoon, Rene Schunke, Manuel Apel, Gerrit Weber, Jens Gerullis, Marcus Sauer, Alexander Schneider-Hainke, Ruslan Dzagalov, Holger Habermann, Nils Schreyer (SV Förste).

Trainer: Reinfried Gundlach

Abgänge: Timo Röpke (TSC Dorste).

Kader und Neuzugänge: Tobias Kern, Tobias Allershausen, Marvin Walter, Florian Schroppe, Michael Meierhoff, Lukas Behrens, Nico Gross, Ronny Bandelow, Jan Rainer Pinnecke, Jan Kreiter, Sebastian Greiner-Pachter, Oliver Lemm, Jonas Wode, Lars Hesz, Felix Fischer, Mahmood Haidari, Saher Salem, Zia Sharifi, Dominik Warneke, Tim Teichgräber, Leon Römermann (MTV Gittelde), Mesut Akman, Volkan Akman (beide 1. FC Freiheit), Roman Borntaeger (SV Lerbach), Lukas Asche, Niyazi Akman, Steven Uwe Stolle, Yücel Akman, Philipp Placht (alle fünf eigene A-Jugend).

Trainer: Daniel Görlitz.

Der SV Zorge. Foto: Verein / SV Zorge

Kader und Neuzugänge: Sascha Leonhardt, Özcan Bakir, Sven Behrens, Julien Bennewitz, Ortwien Dietrich, Nigel Egginton, Thorben Güther, Tobias Hannig, Leon Heidecke, Daniel John, Savas Kaya, Mark Phillip Knäpper, Niklas Thorben Siegfried Knäpper, Mark Körber, Benjamin Mros, Tobias Oberheide, Christian Pallus, Matthias Rudat, Julian Weiser, Rene Heller, Nicklas Neulen (eigene Jugend), Tino Langnaese.

Trainer: Christian Pallus und Phillip Knäpper.

Abgänge: Nils Bernhardt (Karriereende).

Der VfB Südharz II. Foto: Verein / VfB Südharz

Kader und Neuzugänge: Leon Trute, Lorenz Henning, Lukas Neumann, Sven Bierwisch, Jan Hieser, Ditmar Buhse, Christian Onnen, Marc Jung, Abdullah Seker, Nils Becker, Marvin Aderhold, Maximilian Georges, Johannes Knapp, Chris Ellrto, Julius Klenner, Tim Kratzin, Raik Wenzel, Steven Int-Veen, Nuri Hamdu, Fabian Hoffmann (TSG GW Liebenrode), Cesar Paunescu.

Trainer: Peter Hoffmann und Nils Becker.

Abgänge: Alexander Seidenstücker (Wacker Braunschweig), Maximilian Schulze (SV Kleinfurra), Masoud Bayat, Erik Schwierz, Mazin Alazawy.

Kader und Neuzugänge: Stephan Böttcher, Redzep Kajevic, Julius Deppe, Sebastian Jansen, Daniel Voigt, Janis Friedrich, Esat Kajevic, Philipp Aurin, Andreas Pläschke, Salih Akdas, Adem Kajevic, Christoph Vogt, Stephan Wolf, Knut Drygala, Bedri Ramadani, Niklas Becker, Kevin Sahin, Heino Stuhr, Björn Firneisen, Alex Höche, Abdullah Sahin, Senad Kajevic, Devin Kneusels, Eric Germann, Adis Kajevic, Burhan Akdas, Steffen Redecker, Hendrik Harenberg.

Betreuer: Sascha Gerfertz.

Die SG Steina/Neuhof II hat keine Kadermeldung abgegeben.