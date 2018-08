Teilnehmer trotzen in Bartolfelde der großen Hitze

Am vergangenen Wochenende fand das jährliche Dressur- und Springturnier des Reitervereins Südharz auf der Reitanlage in der Danziger Straße in Bartolfelde statt. Bei strahlendem Sonnenschein traten Reiter und Pferde in 22 Dressur- und Springprüfungen von Klasse E bis zur Klasse L gegeneinander an...