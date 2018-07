Werders Nachwuchs zeigt seine Klasse

Neun Trainingseinheiten in fünf Tagen sind ein straffes Programm. Dieses absolvierten die U14 und U15 Mannschaften des SV Werder Bremen in der vergangenen Woche in Osterode. Am Freitag standen dann noch zwei Testspiele gegen den JFV Rhume-Oder an. „Wir hatten hier in...