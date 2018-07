SSV Neuhof zeigt sich bereits in guter Verfassung

Fußball Osterode. In gut vier Wochen beginnt die Fußball-Saison im NFV-Kreis Göttingen-Osterode bereits wieder, am vergangenen Wochenende waren die ersten Mannschaften bei Testspielen im Einsatz. Bereits in guter Verfassung zeigte sich der SSV Neuhof, der zweimal erfolgreich war. ...