Staffelsieg errungen

Scharzfeld Der TTV Scharzfeld hat die Saison 2017/2018 mit tollen Erfolgen im Nachwuchsbereich beendet. Die Schülermannschaft wurde in der 2. Kreisklasse Ost in der Frühjahrsrunde ungeschlagener Staffelsieger. Die Bilanz mit 65:7 Spielen in den Einzeln und 17:1 Spielen in den...