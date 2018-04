Die Favoriten setzen sich deutlich durch

Mit zwei Favoritensiegen endeten die Endrunden im Tischtennis-Kreispokal. In der Schulsporthalle in Gittelde sicherte sich im Pokal der Kreisliga und 1. Kreisklasse der TTC Osterhagen den Titel. Der Sieg im Pokal der 2. bis 4. Kreisklasse ging an den TTK Gittelde-Teichhütte III. Geschenkt wurde den...