Veilchen treffen auf Riesen aus Ludwigsburg

Göttingen. Nach der erwartet schweren Aufgabe in Berlin am Samstag, verbunden mit einer klaren Niederlage, wird es für die BG Göttingen am heutigen Mittwoch in der Basketball-Bundesliga kaum einfacher. Heute ab 19 Uhr trifft das Team von BG-Headcoach Johan Roijakkers auf das nächste Spitzenteam...