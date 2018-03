45. Juesseelauf findet am 15. April statt

Laufsport Herzberg. Der Herzberger Juesseelauf hat eine lange Tradition, in diesem Jahr findet bereits die 45. Auflage statt. Wie in den vergangenen Jahren wird im Frühjahr gelaufen, dieses Mal am Sonntag, 15. April. Ausrichter ist der MTV Herzberg. Der Start- und Zielbereich befindet sich wieder am...