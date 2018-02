3. Herren trotzt der Belastung

STADTMEISTERSCHAFT

Zur 38. Auflage der „Stadtmeisterschaften“ laden die Verantwortlichen des TTC Grün-Weiß Herzberg am 3. und 4. März in die Nicolaiturnhalle/Junkernstraße in Herzberg ein.

Anmeldungen nimmt Sportwart Frank Nolte entgegen per Mail frank.nolte@ttc-herzberg.de oder unter www.mytischtennis.de entgegen. Nachmeldungen sind bis zu 30 Minuten vor Konkurrenzbeginn möglich.