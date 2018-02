Harzer Skizwerge präsentieren sich in hervorragender Form

Braunlage. Bei besten Wintersportbedingungen stellte der Wurmberg in Braunlage die perfekte Kulisse für den fünften und vorletzten Lauf der Harzer Zwergencup-Rennserie der alpinen Skiläuferinnen und Skiläufer. Nicht nur niedersächsische Sportler waren am Start, sondern auch Aktive aus Sachsen, Thüringen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Brandenburg hatten den Weg in den Harz gefunden.

Es galt, einen Vielseitigkeitsslalom zu bewältigen, in dem bei den jüngeren Jahrgängen der bessere von zwei Durchgängen, bei den älteren beide Durchgänge gewertet wurden. Ausrichter war der SC Bad Grund, der die hervorragend organisierte Veranstaltung gewohnt professionell über die Bühne brachte.

Tagesbestzeiten

Die Tagesbestzeiten gingen an Pirmin Paul Gutzer vom SC Rugiswalde und Liv Greten vom SC Springe. Sehr gute Form zeigten neben aber auch die anderen Starter in ihren Altersklassen. Justus Horlacher (SC Bad Grund) siegte vor Anton Brune (SK Wernigerode) in der Klasse U 10 der Jungen, hier wurde Noah Adam vom WSV Braunlage Dritter. Mia-Liv Daske (LSKW Bad Lauterberg) wurde Zweite in der Klasse U 12.

Bei den Mädchen der U 10 lieferten sich Nike Kistner vom SC Bad Grund und Charlotte Hansmann vom WSV Braunlage wie bereits in den vorangegangenen Rennen einen harten Kampf, diesmal siegte Kistner vor Hansmann. Man darf gespannt sein, wer im letzten Rennen die Nase vorn haben wird, dann geht es um den Gesamtsieg.

Bei den Ältesten in der U 12 kam es diesmal zu Überraschungen. Nachdem die Favoriten allesamt gepatzt hatten oder krankheits- und verletzungsbedingt nicht antreten konnten, nutze Till Raake vom SC Bad Grund die Chance und belegte hinter dem überragenden Gutzer Platz zwei, dicht gefolgt von seinem Vereinskameraden Emil Wagner.

Die Jüngsten trumpfen auf

Erfreuliches zeigten auch die jüngsten Teilnehmerinnen, Lena Greten (SC Springe) und Anna Engelhard (WSV Braunlage) siegten, gefolgt von Ylva Kistner (SC Bad Grund) bei den Kleinsten in der U 6 und Rica Koseck (SC Bad Grund) bei den U 8-Mädchen. Bei den Jungen dieser Klasse erreichte Lenny Beer vom LSKW Bad Lauterberg Rang drei.

Am kommenden Sonntag kommt es zum Finale der Rennserie. Sollten es die Schneebedingungen zulassen, ist ein Parallelslalom geplant, ansonsten findet ein Vielseitigkeitslauf statt. Wieder ist der Wurmberg Ort des Geschehens, gefahren wird am Hexenritt auf dem Walpurgishang. Ausrichter ist diesmal der Bremer Ski-Club und Landesskiverband Bremen. Unterstützt wird das Rennen wieder von der Wurmbergseilbahn Braunlage, ohne diese könnte die Rennserie nicht in dieser Qualität durchgeführt werden. Sie ist der wichtigste Baustein in der Talentfindung und Entwicklung für den alpinen Rennsport in Niedersachsen.

SIEGERLISTE Mädchen U 6: Anna Engelhardt (WSV Braunlage) U 8: Lena Greten (SC Springe) U 10: Nike Kistner (SC Bad Grund) U 12: Liv Greten (SC Springe) Jungen U 6: Ole Buchholz (ohne Verein) U 8: Ruben Gutzer (SC Rugiswalde) U 10: Justus Horlacher (SC Bad Grund) U 12: Pirmin Paul Gutzer (SC Rugiswalde) Anmeldungen für das sechste und letzte Rennen des Harzer Zwergencups am Sonntag bis heute um 18 Uhr bei Hans-Jürgen Böschen, Telefon 0421/ 448894, E-Mail: sportwart@skiverbandbremen.de.